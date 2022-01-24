طريقة عمل البطاطس البيوريه باللحمة المفرومة علي الطريقة التركية هتعجبك جدا

تعتبر هذه الأكلة من أكثر الأكلات التي ذاع صيته مؤخراً، فهي أكلة تحتوي على فائدة غذائية كبيرة، فهي بها جميع العناصر نشويات وبروتين وخضروات، فالوجبة هذه ستنال إعجاب من يأكلها، كما أنها رائعة للصغار وتساعد في بنية جسمهم، وطريقة تحضيرها بسيطة وسريعة وليست ثقيلة على المعدة، ومن خلال موقعنا اليوم سنحضر معا ألذ صينية بطاطس باللحمة المفرومة.

طريقة إعداد صينية بطاطس بيوريه باللحمة المفرومة

حضري هذه الوصفة بالكميات التي تريديها، والمكونات التالية هي كافية لثلاثة أشخاص فقط.

المكونات:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

كيلو بطاطس.

أربع حبات بصل.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة ملح صغيرة.

بيضة.

نصف كوب حليب.

ملعقة فلفل أسود صغيرة.

طريقة تحضير ألذ صينية بطاطس

هذه الوصفة من أسهل الوصفات والتي تحضيرها لا يتطلب كثيرا من الوقت ولا حتى المجهود بالإضافة إلى فائدتها العالية، وفيما يلي طريقة التحضير:

نقوم بتقشير البصل وغسله بالماء ثم نبشره.

في مقلاة نضعها على النار ونضع فيها زيت ثم البصل ليتغير لونه.

بعد ذلك نضع اللحمة المفرومة ونقلبها ونتركها ليجف ماءها وتنضج.

نقوم بسلق البطاطس في الماء حتى تستوي تماما ويسهل هرسها ونزيلها من على النار.

نقوم بهرس البطاطس بالشوكة أو في الكبة ثم نضع إليها الزبدة والملح والفلفل الأسود والحليب ونخلط جيدا حتى تتجانس المكونات جيداً.

في صينية ندهنها زيت قليل ونقوم بفرد نصف كمية البطاطس ثم نضع كل كمية اللحمة المفرومة ثم نضع الكمية المتبقية من البطاطس ونفردها جيدا في الصينية.

نخفق البيضة بالملح والفلفل ونقوم بدهن وجه الصينية بها.

نضع الصينية في الفرن ويجب أن يكون سبق تسخينه على درجة حرارة ١٨٠ ولمدة نصف ساعة حتى يحمر الوجه ثم نخرجها ونقطعها وتقدم.