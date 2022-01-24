نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم لبان الدكر أقوي كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة والقضاء عليها نهائيا من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم لبان الذكر لشد التجاعيد، يعد كريم الذكر لشد التجاعيد من أولى الوصفات الطبيعية التي تلجأ لها السيدات والفتيات وخاصةً عند التقدم في العمر، حيث تظهر التجاعيد على الوجه والرقبة بالأخص مما يتسبب في الإزعاج، ويستخدم أيضاً لكي يعطي جمال وصفاء للبشرة، حيث يعتبر مصدر طبيعي للكولاجين بدون أي مواد كيماوية ويدخل في تركيب منتجات التجميل الخاصة بتقدم العمر والتجاعيد والترهلات، وأيضاً يدخل في مكونات منتجات التفتيح والعناية بالبشرة.

كريم لبان الذكر لشد التجاعيد

لبان الدكر من أفضل مصادر الكولاجين الطبيعي حيث يعمل على تقليل الإنتفاخ تحت العين، كما يقوم بشد تجاعيد البشرة، ويمكن عرض أكثر من طريقة لعمل كريم الذكر.

كريم لبان الدكر والزيوت المختلفة

يمكن عمل كريم لبان الدكر في المنزل وإضافة مجموعة زيوت تزيد من فعاليته في شد التجاعيد، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة من حبوب لبان الدكر.

ربع كوب من الماء.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ربع كوب من زيت المر.

ربع كوب من زيت الأفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت الصندل.

ملعقة كبيرة من شمع العسل النحل.

الطريقة:

انقعي لبان الدكر في ربع كوب الماء لمدة ساعة.

في وعاء على نار هادئة ضعي زيت الصندل مع زيت جوز الهند مع زيت المر وزيت الأفوكادو.

قومي بإضافة شمع عسل النحل، وقلبي حتى يمتزج الخليط.

صفي لبان الدكر وضعي الماء على الخليط، وامزجي حتى تحصلي على قوام كريمي متجانس.

ضعي من الخليط على بشرتك بالتساوي.

اتركي كريم الذكر على وجهك ليلة كاملة.

كرري الخلطة يومياً، وستجدين فرق واضح.

كريم لبان الدكر والأرز

وقد ذكرنا سابقا فوائد خلطة لبان الدكر لشد التجاعيد والبشرة.

يعد إضافة الأرز إلى لبان الدكر من أفضل الوصفات الطبيعية لشد ترهلات البشرة والحفاظ عليها من التجاعيد، والطريقة كالتالي:

المكونات:

نصف كوب من الأرز.

ملعقتين من لبان الدكر.

ملعقة من زيت لوز حلو.

كبسولة من فيتامين E.

ملعقتين من الجلسرين.

كوب ماء مغلي.

الطريقة:

قومي بنقع لبان الدكر في كوب ماء لمدة ساعة.

خذي ماء النقع، وضعي كوب الأرز على النار ليغلي حتى ينضج تماماً.

اتركيه يبرد ثم قومي بخلطه في الخلاط الكهربائي.

ضيفي باقي المكونات، واخلطيهم جيداً حتى تحصلي على قوام متجانس كريمي.

ضعي الخليط في الثلاجة حتى يتماسك.

ضعي من الخليط على بشرتك مرتين يومياً، وستلاحظين الفرق المبهر.

إن شد التجاعيد يعتبر شئ هام عند بعض السيدات المهتمات بجمالهن حتى بعد أن يصلن لسن الشيخوخة، الأمر الذي يجعلهن يلجأن إلى العمليات الجراحية، وتعد هذه الأنواع من عمليات التجميل عالية الأسعار، فلماذا لا تقومين باستخدام لبان الذكر لشد التجاعيد فهو غير مكلف ونتائجه سترضيك، يمكنك متابعة المقال لاحتوائه على وصفات لبان الذكر لشد التجاعيد، إن شد التجاعيد يعتبر شئ هام عند بعض السيدات المهتمات بجمالهن حتى بعد أن يصلن لسن الشيخوخة، الأمر الذي يجعلهن يلجأن إلى العمليات الجراحية، وتعد هذه الأنواع من عمليات التجميل عالية الأسعار، فلماذا لا تقومين باستخدام لبان الذكر لشد التجاعيد فهو غير مكلف ونتائجه سترضيك، يمكنك متابعة المقال لاحتوائه على وصفات لبان الذكر لشد التجاعيد.