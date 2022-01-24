طريقة عمل الفاصوليا البيضاء والخضراء بالصلصلة والخلطة اللذيذة لوجبة الغدا

تعد الفاصوليا من الاكلات المحبوبه والمفضله لدى الجميع، منها الفاصوليا البيضاء وتعد من البقوليات، والفاصوليا الخضراء وهى من اجمل الخضروات التى تتمتع بالفيتامينات، تحضر كل طريقة بشكل مختلف عن الاخرى، وتقدم مع الارز او الخبزعلى حسب الرغبة، اليوم نقدم لكم طرق عمل الفاصوليا بنوعيها.

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء

المكونات

نصف كيلو من الفاصوليا البيضاء.

٢معلقة كبيرة من معجون الطماطم.

٣اكواب من الطماطم المعصورة.

٤فصوص من الثوم المهروس.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة الى مكعبات صغيرة.

٣معالق كبيرة من الزبدة.

ماء للسلق.

ملح وفلفل اسود.

الطريقة

نقوم بغسل الفاصوليا ونقعها لمدة ساعتين.

فى قدر عميق على النارنضع الفاصوليا مع الماء ونتركها على نار متوسطة حتى يتم تسويتها جيدآ.

فى وعاء اخر على نار متوسطة نضع الزبدة مع البصلة ونقوم بتشويحهم ثم نضف اليهم الثوم المهروس ونقلبهم جيدآ حتى يصبح لونهم ذهبى.

نضف اليهم معجون الطماطم مع الملح والفلفل ونقلب جيدآ ثم نضف اليهم عصير الطماطم ونقوم بتغطية الصلصة على نار هادئه حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

نضف الى الصلصة الفاصوليا ونتركها على نار هادئه لمدة ١٠دقائق حتى تصبح جاهزة للتقديم.

تقدم فى وعاء عميق ويقدم معها الارز.

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

المكونات

كيلو من الفاصوليا الخضراء.

٢كوب من الطماطم المعصورة.

بصلة مبشورة متوسطة الحجم.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

ملح وفلفل اسود.

٢فص ثوم مهروس.

٢كوب من الماء.

الطريقة

نقوم بغسل الفاصوليا الخضراء وتقطيعها.

فى قدر عميق نضع الفاصوليا مع الطماطم المعصورة والملح والفلفل والبصل المبشور.

نقوم بخلط المكونات جيدآ.

نضع معجون الطماطم مع الماء ونقلبهم ثم نضف الخليط الى الفاصوليا وباقى المكونات.

نضف اليهم الزبدة.

نقوم بتغطية الفاصوليا ونضعها على نار متوسطة ونتركها لمدة نص ساعه.

نضف الى الفاصوليا الثوم المهروس ونقلب جيدآ ثم نرفعها من على الناروهنا تصبح جاهزة للتقديم.

تقدم مع الارز والمخلل المفضل لديكم.

طريقة عمل الارز الابيض بالزبدة

المكونات

٢كوب من الارز المغسول ومصفى.

٢كوب من الماء المغلى.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

معلقة صغيرة من الملح.

ذرة من فلفل اسود.

الطريقة