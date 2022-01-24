كنز رباني في بيتك امسحي بها 5 دقائق ستصبح بشرتك كطفلة كل من نظر إليها ينبهر

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في تفتيح البشرة والتخلص من المناطق الداكنة ويمكن استخدام العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد في الحصول على ذلك والاستمتاع مباشرة مثالية خالية من أي بقع داكنة أو مشاكل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن ‏طريقة يمكن من خلالها ‏على بشرة صافية خالية من أي عيوب وهذه البشرة تعد هي مصدر جمال أي سيدة لذلك يجب عليها أن تحرص على هذا الجمال وتحرص عليه ‏ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن ‏إحدى الطرق التي يمكن من خلالها تبييض البشرة وتفتيحها ‏قصة نتحدث عن طريقة إعداد هذه الطريقة المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تبيض البشرة بهذه الطريقة.

‏طريقة تبييض البشرة باستخدام الحليب

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع تبيض البشرة بواسطة الحليب وهذه المكونات هي:

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1\4‬ ‏كوب كبير من اللبن السائل.‬

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من الحليب المطحون.

ملعقتين من النشا.

ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

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طريقة إعداد خلطة الحليب التخلص من البقع الداكنة

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فيما يلي سنتحدث عن خطوات إعداد خلطة الحليب التخلص من البقع الداكنة في الجسم وهذه الخلطة هي:

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