مش هتبطلي تعمليها.. طريقة عمل عجينة البيتزا الايطاليه مضمونة بمقادير اقتصادية ناجحة 100%

عجينة البيتزا هي من أفضل المعجنات التي يمكن تحضيرها في المطبخ، حيث أن البيتزا من الأكلات الشعبية والمشهورة في جميع دول العالم، وتتميز بسهولة وتحضيرها، كما أنها صحية ولذيذة ويحبها الكثير من الناس وخاصة الأطفال، فهي تتميز بالحشو اللذيذ والعجين الهش والجبن المطاطية، حيث أن البيتزا من الأكلات التي يمكن تحضيرها حسب رغبة وزوق من يتناولها، فهناك من بفضلها بحشوة من الأسماك أو الجمبري أو قطع التونة المفتتة أو يمكن حشوها باللحم المفرود أو بقطع الدجاج المقرمش.

مكونات عمل عجينة البيتزا

تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأفضل والأصح من حيث عمل عجينة بيتزا هشة ولذيذة، حيث يتم تحضيرها كما يلي:

ملعقة كبيرة من مسحوق الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

ربع كوب زيت.

ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

كيلو من الدقيق.

2 كوب ماء دافئ للعجن.

ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

كيس باكينج بودر.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

في إناء كبير نضع الماء الدافئ والخميرة لمدة خمس دقائق، حتى تفور الخميرة ونتأكد من جودتها.

ثم نقوم بإضافة السكر والزيت والملح والحليب البودر والباكينج بودر والطحين لخليط الخميرة.

ثم نقوم بعجن جميع المكونات السابقة باليد أو بالعجانة الكهربائية.

نقوم بتغطية العجين ليتخمر لمدة ساعة ونصف في مكان دافئ.

يتم تقليب العجين بعد مرور ساعة.

يمكن تشكيل العجين وحشوه بحشو البيتزا الرائعة.

نصائح لنجاح عجينة البيتزا

يوجد عدة نصائح في غاية الأهمية يرجى اتباعها من أجل الحصول على عجينة هشة وطرية.

حيث أنها من الأكلات المحبوبة والمنتشرة بشكل كبير، كما يوجد الكثير من مطاعم البيتزا في كل دولة ومدينة، وذلك نظرا لأنها من المشاريع المربحة التي تعمل على زيادة الدخل بشكل سريع، حيث أن النصائح كما يلي:

يفضل استخدام صينية تيفال أو جرانيت أو سيراميك لعدم التصاق عجينة البيتزا بها.

يرجى التأكد من صلاحية الباكينج بودر والخميرة واللبن البودرة قبل الاستخدام.

لابد من استخدام نوع دقيق فاخر وعالي الجودة.

لابد من عمل اختبار لفوران الخميرة قبل عجن المكونات معا، حتى نحصل على عجينة هشة وطرية.

البيتزا من اكتر الأكلات التي يحبها الاطفال والكبار وهي منتشرة بشكل كبير، وهي من اكتر الأطعمة التي يعشقها أطفالك ويريدون شراؤها باستمرار وبسبب سعرها الغالي وحفاظا علي صحة الأطفال فتبحث الكثير من السيدات عن طريق عمل البيتزا في البيت فيمكنك عملها في البيت بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات السابقة من المقال.