قولي وداعا للتجاعيد ماسك لبان الذكر لتفتيح وشد البشرة وتوحيد لونها من أول أستعمال

من الوصفات التي حازت علي شهرة كبيرة هذه الأيام هي وصفة منقوع لبان الذكر، مما نال إعجاب الكثيرين من الذين قاموا بتجربة الوصفة، مما لاقوه من نتائج مبهرة علي البشرة من إزالة أسمرار البشرة والبقع الداكنة وتفتيح وتوحيد لون البشرة، وذالك مما يحتويه لبان الذكر من عناصر وفوائد سواء إن كان زيت أو منقوع اللبان نفسه، وهنا سنوضح ماسكات لتفتيح البشرة وشد التجاعيد من النوعين الزيت والمنقوع.

واحدة من أحدث الوصفات الناجحة هي تركيبة نقع لِبانّ الذّكر، والتي حازت على إعجاب العديد من الأشخاص الذين جربوا هذه التركيبة وحققت نتائج مبهرة في إزالة السمرة والبقع وكذلك تبييض وتفتيح البشرة. توحيد لون البشرة ، هذه هي العناصر والفوائد التي يحتوي عليها اللِبانّ، سواء كانت زيتًا أو حبات منقوعًه، لإزالة خطوط الوجه نهائياً.

ماسكات لبان الذكر لتفتيح وشد البشرة

ماسكّ لبان الذكر والنشا:

أولا نقوم بطحن لبان الذكر ونأخذ منه مقدار1/2 ملعقة ونقوم بوضعه في الماء+ 1ملعقة من النشا ونقلبهم سويا.

من ثم نقوم بوضعهم على النار حتي يثقل القوام، ثم نقوم بتركه حتي يبرد.

ثم نقوم بتطبيق الماسك علي البشرة المراد تفتيحها مدة 15 دقيقة، ويشطف الماسك بالماء الدافئ ولأفضل النتائج يكرر الماسك مرتان أسبوعياً وسوف تلاحظين الفرق بنفسك.

ماسكّ لبان الذكر والعسل:

بعد طحن لبان الذكر نقوم بنقع ملعقة منه في نصف كوب ماء حتى تمام الذوبان.

ثم نقوم بإضافة ملعقة عسل نحل، ثم نقوم بخلطهم سويا يطبق الماسك علي البشرة المراد شد التجاعيد بها وتفتيح لونها.

يترك الماسك مدة ثلث ساعة، ويشطف بماء دافئ ويكرر الماسك مرة أو مرتان أسبوعياً وستنبهرين من النتائج.

ماسكّ زيت لبان الذكر وجوز الهند:

نقوم بمزج زيت لبان الذكر وزيت جوز الهند سويا، ثم نقوم بدهن البشرة بهذا المزيج ويترك مدة 30 دقيقة

ثم نقوم بشطف البشرة بالماء والغسول المناسب لك، فهذا المزيج يهمل على شد البشرة وتخفيف أثار التجاعيد وتوحيد لون الجلد.

ماسكّ لبان الذكر وزيت الأرجان: