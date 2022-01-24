طريقة عمل القرنبيط في الفرن وصفة رهيبة أحلي من العادية وهتعجب الأولاد جدا

القرنبيط من الأكلات المصرية الشهيرة التي يحبها الكبار والصغار على جميع أشكاله وأنواعه، يتميز القرنبيط بالطعم اللذيذ والشهي، حيث يمكن تحضيره بالفرن وبطريقة سهلة وبسيطة وتبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل القرنبيط في الفرن بدل أن تقوم بتحميره في الزيت، لذلك نقدم لكم في هذا المقال طريقة عمل القرنبيط في الفرن٠

طريقة سهلة وبسيطة لعمل القرنبيط في الفرن

هناك الكثير من الطرق المختلفة والمتنوعة لعمل القرنبيط في الفرن ومن هذه الطرق نسردها لكم في السطور التالية.

المكونات

٣ حبة من البيض.

زهرة القرنبيط مقطعة قطع صغيرة.

٣ كوب دقيق.

ملعقة كزبرة ناعمة.

٢ ونص ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كمون.

كوب من البقسماط.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم.

طريقة تحضير القرنبيط في الفرن

وبالنسبة لطريقة تحضير القرنبيط فإنها تكون كالتالي:

في البداية نحتاج أن نقطع القرنبيط إلى قطع صغيرة ثم نقوم بسلق القرنبيط لمدة ٣ دقائق فقط، نضع الماء في وعاء وعندما يتم الغليان نضع ملعقة من الملح ثم ضيف القرنبيط ثم بعد ٣ دقائق نصفيه من الماء ونضعه في مصفى.

والخطوة التالية بعد ذلك نضع الدقيق في إناء ثم نضع به القليل من الماء ونقلب جيداً ثم نقوم بوضع البيض واحدة تلو الأخرى والفلفل والبيكربونات الصوديوم والملح ونقلب مرة أخرى.

كما أنه لا بد أن نقوم بوضع القرنبيط في الخلطة ثم نضع البقسماط في وعاء كبير ثم نضيف القرنبيط في البقسماط ثم نحضر صنية الفرن مدهونة زيت ونرس القرنبيط في الصنية ثم ندخله الفرن على درجة حرارة متوسطة نتركه حتى يصل إلى اللون الذهبي، ثم نقوم بوضعه في طبق التقديم مع الأرز والسلطة.