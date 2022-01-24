اقوي بديل للبوتوكس ماسك سحري لنفخ الخدود وشد البشرة وإزالة التجاعيد بدون رجعة

بديل البوتكس لنفخ الخدود والشفايف وشد البشرة، يعد الوجه من أهم أسرار جمال المرأة، فيجب على المرأة أن تهتم ببشرتها والترطيب والتقشير، أحبتنا تلجأ المرأة لعمليات التجميل مق البوتكس والفيلر وغيرها لشد البشرة ونفخها لإظهار الجمال، ولكن تأثير هذه المواد على البشرة على المدى البعيد بردي إلى تعزيز البشرة وإظهار التجاعيد عليها، سنقوم الآن بإعداد بعض الوصفات الطبيعية كبديل البوتكس والفيلر أشد الوجه وتسمينه ونفخ الشفايف والخدود طبيعيا بدون استخدام أى مواد كيماوية.

أولا: ماسك الخميرة الزبادي لتسمين الوجه:-

المكونات:-

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير:-

في وعاء نضع الزبادي والنشا ونخلط جيدا ثم نضع البيكنج بودر والخميرة ونقلب حتى تتجانس المكونات تماما.

ضعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة ١٥ أو حتى يجف على البشرة.

يشطف الوجه بالماء الفاتر.

ثانياً: ماسك ماء الورد لنفخ الخدود:-

المكونات:-

نصف كوب من ماء الورد.

٤ ملاعق من الحلبة المطحونة.

نصف كوب من الحليب.

طريقة التحضير:-

في طبق صغير نضع ماء الورد مع الحلبة وتخلط جيدا ثم نقوم بإضافة الحليب ونقوم بالتقليب.

نقوم بدهن الخليط على الخدود ويترك لمدة ساعة ثم يشطف الوجه بالماء البارد.

ثالثا: ماسك القرفة والفازلين لنفخ الشفاه:-

المكونات:-

ملعقة من القرفة المطحونة.

ملعقة من الفازلين.

٤ قطرات من زيت القرنفل.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة سكر.

طريقة التحضير:-

نقوم بخلط زيت الزيتون مع السكر ويدهن على الشفاه ويترك لمدة ١٥ دقيقة ونقوم بفركها بواسطة فرشاة أسنان لتقشير الشفايف قبل وضع الماسك.

تخلط القرفة مع الفازلين وتخلط المكونات جيدا ويوضع علي الخليط زيت القرنفل ونقلب جيدا حتى تختلط تماماً.

يوضع الماسك على الشفاه ونقوم بالتدليك لمدة ٥ دقائق ويترك لمدة ١٠ دقائق بعد التدليك.

تغسل الشفاه بالماء الدافئ.

رابعا: ماسك الخيار والعسل لشد البشرة:-

المكونات:-

ثمرة من الخيار.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:-