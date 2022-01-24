كريم سحري مضاد للشيخوخة وعلاج طبيعي للتجاعيد وخطوط البشرة من أول إستخدام

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير كريم سحري مضاد للشيخوخة وعلاج طبيعي للتجاعيد والخطوط الدقيقة بالبشرة من أول إستخدام، كيفية إزالة التجاعيد حول العين والعنق والجبهة كيفية صنع كريم طبيعي مضاد للشيخوخة، سنحتاج إلى البطاطس لتحضير هذا الكريم البطاطس غنية بمضادات الأكسدة التي تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجلد، لذا نتناول اليوم أسهل طريقة لتحضير كريم سحري للتخلص من التجاعيد نهائياً.

كريم سحري مضاد للشيخوخة

يتكون الكريم السحري من العناصر الأتية :

حبة بطاطس.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

ملعقة من زيت اللوز الحلو أو زيت فيتامين E.

علاج طبيعي للتجاعيد

خذ حبة البطاطس وأزل القشرة الخارجية ثم ابشرها بإستخدام مبشرة ناعمة، وبعد ذلك ضع مبشور البطاطس في إناء معدني مع إضافة الحليب ثم اخلط قليلاً وبعدها ضع الإناء على الموقد على نار هادئة لمدة 5 دقائق، واستمر في تقليب الخليط بإستمرار وبعد ذلك اترك الخليط جانباً ليبرد قليلاً ثم ضعه في وعاء وبعدها اخلط الخليط جيداً بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي، حتى نحصل على كريم البطاطس وبعد ذلك قم بتصفية الكريم بإستخدام قطعة قماش خفيفة نزيل بقايا البطاطس التي لم يتم طحنها، في كريم البطاطس يبيض البشرة و يزيل التصبغ والتجاعيد بشكل فعال.

علاج الخطوط الدقيقة بالبشرة

و تحتفظ ببقايا كريم البطاطس بعد تصفيته لنصنع مقشر طبيعي يزيل خلايا الجلد الميتة، ونضعها في وعاء مع إضافة ملعقة من السكر الناعم ثم نخلط جيداً وبعدها افركي بشرتك بهذا المقشر بحركات دائرية لمدة دقيقة واحدة، بعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الدافئ فقط وبعدها نأخذ كريم البطاطس ونقسمه إلى نصفين في وعاءين وإلى النصف الأول من الكريم نضيف جل الألوفيرا، ثم نخلط جيداً وبعدها نحتفظ بهذا الكريم في علبة زجاجية نظيفة، ثم طبقي هذا الكريم على بشرتك واتركيه بعدها لمدة 30 دقيقة حتى يجف ثم اغسلي بشرتك بالماء، وكرري تطبيق هذا الكريم مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وإلى النصف الآخر من الكريم أضف إليه مقدار جل بذور الكتان مع زيت اللوز الحلو واخلط جيداً، ثم احتفظ به في علبة نظيفة وطبقيه على بشرة الوجه قبل الذهاب إلى النوم، ثم دلكي بشرتك بهذا الكريم جيداً إلى أن تتشربه البشرة، ثم اتركيه على بشرتك حتى الصباح ويمكنك تطبيق هذا الكريم كل مساء لتحصلي على نتيجة رائعة من الأسبوع الأول من الإستخدام لعلاج تجاعيد البشرة نهائياً.