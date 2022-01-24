نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق أعملي العيش البلدي الطري على أصوله بمكونات غير مكلفة ألذ وأحلي من الأفران في المقال التالي
يعد العيش من أنواع المخبوزات التي يعتمد عليه جميع المصريين في كل الوجبات اليومية ويمكن تناوله بجانب كل الأكلات ومن الممكن أن يتم حشو هذا العيش بالعديد من الحشوات المختلفة، وعادة يفضلون جميع الأشخاص شراؤه من المخابز وأن هذا العيش من أكثر أنواع المخبوزات التي تشتهر في الكثير من الدول العربية، ولكن ينتشر بكثرة في مصر حيث أنه يتميز بمذاق جميل جدا ولذيذ.
وتوجد أنواع كثيرة ومتعددة من الخبز ومن امثلته العيش الكيزر أو العيش الفينو وغيرهم، فالعيش البلدى يعتبر من المخبوزات الخفيفة التي لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون أو السعرات الحرارية وأنه سهل جدا في عملية الهضم ويمكن تجهيزه أو عمله في المنزل بكل سهولة وبدون تعب حيث أن المكونات التي يحتوي عليها بسيطة وغير مكلفة.
مكونات العيش البلدي في البيت
العيش البلدي من أهم الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل ولو ليوم واحد، فلا يمكن أن نتخيل إي وجبة أن تكون خالية من الخبز البلدي، وهناك الكثير من النساء تفضل عمل العيش في المنزل بدلًا من شرائه جاهز، ولذلك يمكنكم فعل ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات المهمة حتى يتم عمل العيش بنفس شكل وطعم الجاهز.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر.
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.
- ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.
- ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.
- كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.
- كمية مناسبة من الردة.
طريقة عمل العيش البلدى فى البيت
لا تخلو السفرة المصرية من العيش البلدي الاصيل الذي يميز سفرتنا عن العديد من البلدان، خاصة وأنه لا يوجد من لا يحب العيش البلدي او لا يفضل طعمه، فهو يتم تناوله بالموخية والفاصوليا والبسلة والبطاطس والعديد من الأكلات اللذيذة، وعليه فسنقوم بعرض اليوم من خلال مقالنا طريق عمل العيش البلدي في المنزل في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة.
- نقوم بتجهيز إناء مناسب ونضع به كمية كافية من الماء الدافئ ونضيف إلى الماء ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونقوم بإضافة كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر ونضع كيلو من الدقيق الأبيض ثم نقوم بعجن كل هذه المكونات ونستمر في عجنها لمدة عشر دقائق تقريبا حتى يتم الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- ثم نضع غطاء على هذه العجينة ونتركها لمدة ساعتين أو أقل فى مكان دافئ حتى يتم تخميرها وبعد ذلك يتم تجهيز صواني كبيرة الحجم ونضع عليها رشة من الردة.
- وبعد تخمير العجينة يتم تشكيلها على شكل كور متوسطة الحجم ونضعها في الصواني ويتم تغطيتها ونتركها قليلا حتى ترتاح وفي هذا الوقت يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تكون ساخنة جدا عند وضع العيش بها.
- ثم نقوم بالضغط قليلا على الخبز ويتم إدخاله في الفرن ونتركه حتي ينتفخ ويتغير لونه وقومي بإخراجه من الفرن ونضعه جانبا حتي يبرد وبعد ذلك يمكننا تناوله في أي وقت وبجانب أي أكلة.
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