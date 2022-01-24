بكوب دقيق أعملي العيش البلدي الطري على أصوله بمكونات غير مكلفة ألذ وأحلي من الأفران

يعد العيش من أنواع المخبوزات التي يعتمد عليه جميع المصريين في كل الوجبات اليومية ويمكن تناوله بجانب كل الأكلات ومن الممكن أن يتم حشو هذا العيش بالعديد من الحشوات المختلفة، وعادة يفضلون جميع الأشخاص شراؤه من المخابز وأن هذا العيش من أكثر أنواع المخبوزات التي تشتهر في الكثير من الدول العربية، ولكن ينتشر بكثرة في مصر حيث أنه يتميز بمذاق جميل جدا ولذيذ.

وتوجد أنواع كثيرة ومتعددة من الخبز ومن امثلته العيش الكيزر أو العيش الفينو وغيرهم، فالعيش البلدى يعتبر من المخبوزات الخفيفة التي لا تحتوي على كمية كبيرة من الدهون أو السعرات الحرارية وأنه سهل جدا في عملية الهضم ويمكن تجهيزه أو عمله في المنزل بكل سهولة وبدون تعب حيث أن المكونات التي يحتوي عليها بسيطة وغير مكلفة.

مكونات العيش البلدي في البيت

العيش البلدي من أهم الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل ولو ليوم واحد، فلا يمكن أن نتخيل إي وجبة أن تكون خالية من الخبز البلدي، وهناك الكثير من النساء تفضل عمل العيش في المنزل بدلًا من شرائه جاهز، ولذلك يمكنكم فعل ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات المهمة حتى يتم عمل العيش بنفس شكل وطعم الجاهز.

كوب واحد كبير من الدقيق الأسمر.

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

كمية مناسبة من الماء الدافئ للعجن.

كمية مناسبة من الردة.

طريقة عمل العيش البلدى فى البيت

لا تخلو السفرة المصرية من العيش البلدي الاصيل الذي يميز سفرتنا عن العديد من البلدان، خاصة وأنه لا يوجد من لا يحب العيش البلدي او لا يفضل طعمه، فهو يتم تناوله بالموخية والفاصوليا والبسلة والبطاطس والعديد من الأكلات اللذيذة، وعليه فسنقوم بعرض اليوم من خلال مقالنا طريق عمل العيش البلدي في المنزل في أقل وقت ممكن وبأقل تكلفة.