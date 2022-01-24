بدون تكلفة أعملي اللانشون البيتي الاقتصادي بمقادير بسيطة بطريقة وطعم مختلفة ولذيذة مثل المصانع

يعد اللانشون من أحلى الأكلات التي يحبها عدد كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن ولكن الذين يعشقونه بكثرة ويرغبون في تناوله دائما هم الأطفال وقد يوجد العديد من النكهات التي يمكن إضافتها إلى اللانشون، ومن ضمن هذه النكهات هي الأسود أو شرائح الزيتون الأخضر أو من الممكن أن يتم عمل اللانشون بالفراخ أو باللحمة.

فيفضل جميع الأشخاص شراء اللانشون جاهز من المحلات، ولكن اللانشون الجاهز قد يحتوي على العديد من المواد الحافظة التي تضر صحة الأطفال ونظرا لهذا السبب تلجأ جميع السيدات إلى عمله في البيت بكل سهولة وسرعة وأيضا المكونات التي يحتوي عليها بسيطة وغير مكلفة ولا نضيف إليها أي نوع من اللحوم لذلك يسمى باللانشون الإقتصادي.

مكونات اللانشون البيتي

مع بداية موسم الدراسة والمذاكرة والامتحانات يزداد اهتمام الام بالمذاكرة لأطفالها والتركيز مع دروسهم والاهتمام بتغذيتهم بشكل مستمر حتى يساعد هذا على التركيز، ولا هناك افضل من ساندويتشات اللانشون فهي خفيفة سريعة التحضير ويفضلها الابناء، ولهذا سنقوم بعرض وصفة لاعداد اللانشون في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة.

مكونات طريقة عمل اللانشون البيتي

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

ست بيضات.

أربع مكعبات من مرقة الدجاج.

كوب واحد كبير من الزيت النباتي.

ست قطع من الجبنة المثلثات.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

رشه بسيطة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان البودر.

رشة قليلة من لون الطعام الأحمر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبوب الفلفل الأسود.

طريقة عمل اللانشون البيتي