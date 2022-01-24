نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تكلفة أعملي اللانشون البيتي الاقتصادي بمقادير بسيطة بطريقة وطعم مختلفة ولذيذة مثل المصانع في المقال التالي
يعد اللانشون من أحلى الأكلات التي يحبها عدد كبير من الناس سواء كبار السن أو صغار السن ولكن الذين يعشقونه بكثرة ويرغبون في تناوله دائما هم الأطفال وقد يوجد العديد من النكهات التي يمكن إضافتها إلى اللانشون، ومن ضمن هذه النكهات هي الأسود أو شرائح الزيتون الأخضر أو من الممكن أن يتم عمل اللانشون بالفراخ أو باللحمة.
فيفضل جميع الأشخاص شراء اللانشون جاهز من المحلات، ولكن اللانشون الجاهز قد يحتوي على العديد من المواد الحافظة التي تضر صحة الأطفال ونظرا لهذا السبب تلجأ جميع السيدات إلى عمله في البيت بكل سهولة وسرعة وأيضا المكونات التي يحتوي عليها بسيطة وغير مكلفة ولا نضيف إليها أي نوع من اللحوم لذلك يسمى باللانشون الإقتصادي.
مكونات اللانشون البيتي
مع بداية موسم الدراسة والمذاكرة والامتحانات يزداد اهتمام الام بالمذاكرة لأطفالها والتركيز مع دروسهم والاهتمام بتغذيتهم بشكل مستمر حتى يساعد هذا على التركيز، ولا هناك افضل من ساندويتشات اللانشون فهي خفيفة سريعة التحضير ويفضلها الابناء، ولهذا سنقوم بعرض وصفة لاعداد اللانشون في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة.
مكونات طريقة عمل اللانشون البيتي
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- ست بيضات.
- أربع مكعبات من مرقة الدجاج.
- كوب واحد كبير من الزيت النباتي.
- ست قطع من الجبنة المثلثات.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- رشه بسيطة من البابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان البودر.
- رشة قليلة من لون الطعام الأحمر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبوب الفلفل الأسود.
طريقة عمل اللانشون البيتي
- نقوم بتجهيز الخلاط الكهربائي نضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ثم نضيف إليه كوب واحد كبير من الزيت ونضع ست بيضات وست قطع من الجبنة المثلثات وأربع مكعبات من مرقة الدجاج ويتم تشغيل الخلاط حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- وبعد ذلك يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر ورشة بسيطة من البابريكا ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان البودر ونضع رشة قليلة من لون الطعام الأحمر بشرط أن يكون صحي ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من حبوب الفلفل الأسود.
- ونقوم بتشغيل الخلاط مرة آخرى وعند الحصول على خليط متماسك يتم وضع خليط اللانشون في كيس حراري لأن هذا الكيس ممكن أن نضيفه في الماء المغلي.
- ثم يتم تجهيز وعاء كبير ونضعها على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء ونتركه حتى يتم غليان الماء وبعد غليان الماء نضيف الكيس الحراري الذي يوجد به خليط اللانشون.
- ونترك اللانشون على النار حتى يتم تسويته والمدة التي يستغرقها في التسوية تكون ساعة تقريبا ثم يتم رفعها من على النار ونتركها جانبا حتى يبرد ثم نضعه فى الثلاجه حتى يكون متماسك ويتم تقطيعه بالشكل المرغوب فيه.
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