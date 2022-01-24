نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالطحين والزبادي..طريقة عمل خبز هش وطري في المقلاة سهل وسريع مذاقه رائع في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز هش وطري في المقلاة باستخدام الطحين والزبادي وهو المكون الذي يعطي للخبز طراوة مما يجعله هش مثل القطن ومذاقه غني بغير الخبز المعتاد، يمكن أن يؤكل بمفرده دون حشو مع كوب الحليب للأطفال أو للكبار مع كوب الشاي والقهوة، كما يمكن استخدام الحشوات أيضاً حسب الرغبة فهذا النوع من الخبز يمكن أن يحشى بأي نوع سواء جبن أو لحوم أو كنوع من الغموس بجانب الطعام..إلخ فهو وجبة مميزة مغذية كثيراً من أسهل الوصفات خاصة إذا أردتي صنع وجبة لأسرتك لا تحتاج وقت ولا مجهود بدون فرن في المقلاة وبأبسط المكونات الموجودة في المنزل.
مقادير خبز الزبادي على الصاج
هذا النوع من الخبز يسمى الخبز المنفوخ وهذا نظراً لنها ينتفخ عند التسوية على الصاج ويصبح مثل البالون، من المعجنات السهلة واللذيذة والذي يمكن استخدامه في الكثير من الأصناف.
2 ونصف أكواب طحين متعدد الاستخدامات 250 جرام.
ملعقة صغيرة خميرة فورية.
كوب من الزبادي ما يعادل 90 جرام تقريباً.
نصف ملعقة صغيرة ملح.
ملعقة كبيرة سكر 10 جرام.
زيت ملعقة كبيرة.
كوب ماء دافئ للعجن 100مل فقط.
طريقة عمل خبز هش وطري في المقلاة
خطوات تحضير خبز الزبادي الطري:-
- احضري وعاء عميق ضعي أولاً الطحين ثم الملح ويخلط، ثم يضاف السكر والخميرة ويقلب جيداً.
- بعد ذلك ضعي الزبادي ويقلب ثم الماء الدافئ ويخلط جيداً.
- يضاف الزيت ثم يعجن حتى الحصول على عجينة لينة متجانسة وناعمة، تغطى جيداً وتترك في مكان دافئ حتى تخمر.
- تخرج العجينة وتقسم كرات متساوية، تفرد كل كرة على رشة من الدقيق بقطر من 10 أو 12 سم.
- تكرر هذه الخطوة في كل كرات العجين المتبقية.
- تسخن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة ثم ضعي عليها الخبز حتى تظهر الفقاعات.
- وحينها يقلب الخبز على الوجه الأخر حتى يأخذ لون ذهبي جميل.
- تكرر مرحلة التسوية بنفس الخطوة مع مراعاة تغطية الخبز بقطعة من القماش نظيفة حتى تحافظي عليه طري.
- يمكن أن يحشى هذا الخبز بالجبن وشريحة من اللحم المدخن مع شريحة من الخس…بالهنا والعافية.