نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالطحين والزبادي..طريقة عمل خبز هش وطري في المقلاة سهل وسريع مذاقه رائع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز هش وطري في المقلاة باستخدام الطحين والزبادي وهو المكون الذي يعطي للخبز طراوة مما يجعله هش مثل القطن ومذاقه غني بغير الخبز المعتاد، يمكن أن يؤكل بمفرده دون حشو مع كوب الحليب للأطفال أو للكبار مع كوب الشاي والقهوة، كما يمكن استخدام الحشوات أيضاً حسب الرغبة فهذا النوع من الخبز يمكن أن يحشى بأي نوع سواء جبن أو لحوم أو كنوع من الغموس بجانب الطعام..إلخ فهو وجبة مميزة مغذية كثيراً من أسهل الوصفات خاصة إذا أردتي صنع وجبة لأسرتك لا تحتاج وقت ولا مجهود بدون فرن في المقلاة وبأبسط المكونات الموجودة في المنزل.

مقادير خبز الزبادي على الصاج

هذا النوع من الخبز يسمى الخبز المنفوخ وهذا نظراً لنها ينتفخ عند التسوية على الصاج ويصبح مثل البالون، من المعجنات السهلة واللذيذة والذي يمكن استخدامه في الكثير من الأصناف.

2 ونصف أكواب طحين متعدد الاستخدامات 250 جرام.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

كوب من الزبادي ما يعادل 90 جرام تقريباً.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة سكر 10 جرام.

زيت ملعقة كبيرة.

كوب ماء دافئ للعجن 100مل فقط.

طريقة عمل خبز هش وطري في المقلاة

خطوات تحضير خبز الزبادي الطري:-