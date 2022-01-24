سحر ماسك كريم جونسون والنشا لتبييض وتفتيح الوجه وإزالة الغمقان من أول دهنة

وصفة كريم الجونسون والنشا لتبييض الوجه، يعتبر الوجه من أهم مفاتن المرأة فيجب عليها الاهتمام ببشرتها للحصول على بشرة نضرة وناعمة وصحية بدون شحوب أو تجاعيد، يجب الإكثار من شرب الماء لأنها عامل مساعد في نقاء البشرة وترطيبها، واستخدام كريمات الترطيب تساعد على تصفيتها ونقاءها ومنها كريم جونسون وهو يعد من الكريمات المرطبة للبشرة لتظهر بإطلاله متألقة ومشرقة، والنشا تعتبر من المكونات التى تساعد على تفتيح البشرة ونقائها، سوف نقوم بتحضير وصفات طبيعية من كريم الجونسون والنشا لتبييض وتفتيح البشرة والأماكن الداكنة.

أولا: خلطة كريم جونسون والناس لتفتيح البشرة

المكونات:-

ملعقة كبيرة من النشا.

٦ معالق من كريم جونسون.

نصف ملعقة ماء ورد.

علبة مخصصة لوضع الكريم.

طريقة التحضير:-

نقوم بإحضار وعاء صغير ويضاف كريم جونسون والنشا ثم نقوم بإضافة ماء الورد وتخفق المكونات جيدا حتى تتجانس.

يوضع خليط الكريم فى العبلة المعدة له.

تستخدم هذه الوصفة مرتين يوميا.

ثانياً: وصفة كريم جونسون و النشا والعسل:-

المكونات:-

ملعقة من الكريم.

ملعقة من النشا.

ملعقة من العسل.

ملعقة من الحليب البودر.

طريقة التحضير:-

في بولة صغيرة خاصة بوصلات التجميل نقوم بوضع الفازلين مع العسل ونخلط جيدا.

ثم نقوم بإضافة الحليب البودرة والنشا على الخليط السابق ويخلط جيدا حتى تتجانس المكونات تماما.

نقوم بوضع الخليط على البشرة لمدة ساعة ثم نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ.

تكرر هذه الوصفة يوم بعد يوم لتفتيح البشره.

ثالثاً: وصفة كريم جونسون و النشا وماء الورد

المكونات:-

ملعقة كبيرة من الكريم المذكور.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقتان من النشا.

طريقة التحضير:-

يخلط ماء الورد مع النشا ويقلب جيدا.

نقوم بإضافة الكريم وتمزج المكونات جيدا حتي يتكون خليط مناسب.

يوزع على البشرة المراد تفتيحها ويترك لمدة ١٠ دقائق يفضل استخدام الخليط كمساج للوجه قبل الغسل عن طريق فرك الوجه بحركات دائرية لتجديد خلايا البشرة ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ.

تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

فوائد كريم الجونسون والنشا