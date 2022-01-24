افضل طرق عمل المسقعة المصرية الشهية واللذيذة باللحمة المفرومة بسهولة فى الفرن وعلى البوتاجاز

تعد المسقعة من الاطباق اللذيذة والتى يتم اعدادها فى البيت المصرى وأصبحت منتشرة فى الوطن العربى. وهناك عدة طرق لعمل المسقعة المصرية سواء السادة منها وتكون من الباذنجان والفلفل والبطاطس او التى يتم اعدادها مع اللحمة المفرومة والطعم اللذيذ والرائع. ويمكن لربات البيوت اعداد المسقعة بكل سهولة فى المنزل. وسوف نوضح فى الخطوات التالية افضل طرق عمل المسقعة.طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة فى المنزل افضل من المطاعم يجب اتباع الخطوات والمقادير المستخدمة فى عمل المسقعة حتى يمكنك الحصول على مسقعة بالطعم اللذيذ والرائع.

مكونات ومقادير عمل المسقعة المصرية باللحمة المفرومة

خمس حبات من الباذنجان البلدى مقطعة الى شرائح.

ثم خمس قرون من الفلفل الاخضر البلدي مقطعة الى شرائح ايضا.

كذلك حبتان من البطاطس المقطعة الى شرائح.

ثم ربع كيلو من اللحمة المفرومة.

كذلك خمس حبات من الطماطم مقطعة الى قطع صغيرة او شرائح.

ثم ست فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة من بهارات اللحم.

مع ملعقة من الفلفل الأسود.

حبة من البصل المفروم اللحمة.

مع حبة من البصل المفروم للصلصة.

كذلك ملعقة من الملح.

أربع ملاعق من معجون الطماطم.

كمية من الزيت للقلي.

طريقة وخطوات عمل المسقة على البوتاجاز

خلط اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والفلفل الأسود والبهارات وتقلب جيدا.

وضع الزيت فى مقلاة عميقة أو وعاء واسع على النار ويقلى الباذنجان ثم يرفع من الزيت ويوضع جانبا.

قلى الفلفل حتى يذبل ثم يرفع من الزيت ويوضع فى مصفاة جانبا.بعد ذلك قلى البطاطس وتوضع فى مصفاة.

يتم وضع البصل المفروم والثوم فى الزيت بعد القلي والملح والفلفل الأسود حتى يذبل البصل والثوم.

اضافة الطماطم ومعجون الطماطم والتقليب ثم يترك المكونات على نار متوسطة حتى تغلى و تتسبك المكونات.

يتم وضع اللحمة المفرومة حتى تقارب من النضج.

ثم يتم وضع الباذنجان والفلفل والبطاطس وتقلب وتترك حتى تمام النضج وترفع المكونات من على النار.

طريقة عمل المسقعة فى الفرن