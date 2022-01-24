مكون معجزة لتطويل وتكثيف الشعر والرموش بسرعة الصاروخ شعرك ورموشك هينمو بدون توقف

إن الحصول على شعر ورموش طويلة ليس أمراً سهلاً وذلك لأن الشعر يحتاج إلى فترات طويلة حتى يكون بطول مناسب، ويرجع ذلك إلى طرق التغذية، ولكن يمكننا إستخدام مواد طبيعية تعمل على تطويل الشعر والرموش في أسرع وقت ممكن، فالكثير من السيدات يعتبرون أن الشعر والرموش هما مظهر جمال وجه المرأة، فقومي بمتابعتنا لتحصلي على أفضل الوصفات من خلال المقال.

طريقة سهلة لتطويل الشعر والرموش

أصبح تطويل الرموش الآن بإستخدام المواد الطبيعية سهلاً، فقومي بإستخدام مجموعة الوصفات التي سنعرضها عليك، وتمتعي بشعر طويل ورموش كثيفة.

قشر الليمون لتطويل الرموش والشعر

إحتواء قشور الليمون على فيتامينات مثل فيتامين أ، ج تجعلها قادرة على تطويل الشعر والرموش، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

قشر خمس ثمرات من الليمون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

فرشاة صغيرة للرموش.

الطريقة:

في الطبق الخاص بعمل الخلطات قومي بوضع قشور الليمون.

ضعي عليها زيت الزيتون وإتركيها لمدة ليلة كاملة.

إستخدمي فرشاة الرموش وإغمسيها في الخليط، ثم مشطي شعرك رموشك، وإذا كنتي تحتاجين لتطويل شعرك دلكي شعرك بكمية مناسبة من الزيت.

إنتظري ليلة كاملة، ثم قومي بغسل الشعر والرموش.

كرري ذلك يومياً قبل الخلود إلى النوم.

خلطة البيض لتطويل الشعر والرموش

إحتواء البيض على عنصر البروتين جعله قادراً على تغذية الشعر وتطويله، وإليك الوصفة فيما يلي:

المكونات:

حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب من الجلسرين.

كاب حراري للشعر.

فرشاة ماسكارا قديمة.

الطريقة:

قومي بوضع حبة البيض في وعاء، وإخفقيها جيداً.

ضعي عليها الجلسرين، وقلبي جيداً.

إغمسي فرشاة الماسكارا في الخليط وإدهني رموشك بها.

خذي جزء من الخليط، ودلكي به شعرك.

إغسلي شعرك ورموشك من الخليط بعد مرور نصف ساعة، ثم قومي بتكرار الوصفة يومياً لمدة أسبوعين.

خلطة زيت الخروع لتطويل الشعر والرموش

إستخدمي زيت الخروع لتطويل الشعر والرموش بالطريقة التالية:

المكونات:

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الجلسرين.

الطريقة: