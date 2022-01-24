نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ماسك الكركم لإزالة شعر الجسم كله بدون أي ألم نهائياً وفي أقل من 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من مشكلة الشعر الزائد على الرغم من وجود طرق مختلفة لازالته سواء كانت بالفتلة أو الشمع أو السويت ولكن هذه الطرق تكون مؤلمة للغاية وبسبب ذلك تلجأ الفتيات إلى الليزر للتخلص من هذا الشعر إلى الأبد، وهذه الطريقة تكون مكلفة على البعض خاصة في ظل ارتفاع الأسعار واليوم نقدم لكم ماسك الكركم لإزالة شعر الجسم بكل سهولة من البيت فتابعونا.

ماسك الكركم لإزالة شعر الجسم

الكركم والحليب:

في وعاء نضع كمية مناسبة من الكركم مع الحليب ونقلب للحصول على عجينة شبة متماسكة ثم يوضع الخليط على الجسم أو الأماكن المراد إزالة الشعر منها.

مع التدليك بحركات دائرية لمدة 15 دقيقة ثم يترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي أن الشعر أصبح يتساقط بكل سهولة.

2. الكركم ودقيق الحمص:

بولة صغيرة نضع بداخلها 2 ملعقة كبيرة من الكركم مع كمية مناسبة من دقيق الحمص ثم نعجن بالماء للحصول على عجينة متجانسة.

يوضع الخليط على الأماكن التي يوجد بها شعر ويترك لمجة 15 دقيقة ويغسل بالماء الفاتر تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيا.

ولمدة شهر للتخلص من الشعر الزائد في الجسم نهائيا وتحافظ أيضا على رطوبة ونعومة البشرة ويجعلها أكثر جمال.

3. الكركم والبابايا:

في الكبة الكهربائية نضع حبة من البابايا الناضجة ونفرمها جيدا مع الكركم ثم يوضع الخليط على الجسم بالكامل ويترك لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء وسوف تلاحظي تساقط الشعر بكل سهولة وبدون ألم.

وصفة الكركم والملح لإزالة الشعر

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من الملح الخشن.

5 ملاعق من الحليب.

6 ملاعق بودرة كركم.

طريقة التحضير: