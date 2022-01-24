بأقل تكلفة أصنعي مزيل عرق طبيعي بملعقة نشا لرائحة عطرية تدوم لفترة طويلة

العرق من المشاكل التي تزعج الكثيرين وخاصةً في فصل الصيف بسبب إرتفاع درجات الحرارة مما يجعل الجسم يتخلص من المواد السامة عن طريق خروج الماء ذات الرائحة الغير محببة، فيضطر البعض لشراء مزيلات العرق المختلفة والتي تعمل على غلق المسام مما يسبب الأذى للجسم وقد ينتج عنه أمراض كثيرة، وفي هذا المقال سنقوم بعرض طريقة عمل مزيل عرق بمكونات بسيطة.

طريقة عمل مزيل عرق في المنزل

يعد مزيل العرق من المنتجات الأساسية التي لاغنى عنها في أي منزل سواء في فترة الصيف أو فترة الشتاء، ولذلك سنقوم بعرض عدة وصفات متعددة لعمل مزيل عرق في المنزل بأقل التكاليف ورائحة محببة ولا تضر البشرة.

مزيل العرق بالنشا وزيت شجرة الشاي

يمكنك عمل مزيل العرق الخاص بك من مكونات متوفرة وبطريقة سهلة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

ملعقة كبيرة من زيت شجرة الشاي.

ملعقة صغيرة من الزيت العطري الخاص بك.

الطريقة:

قومي بخلط نشا الذرة مع البيكنج صودا.

في إناء على نار هادئة ضعي زيت جوز الهند، وزيت شجرة الشاي، والزيت العطري حتى يذوبون سوياً.

ضعي خليط النشا مع البيكنج صودا، وإمزجيه جيداً.

عند حصولك على قوام كريمى.

ضعي الخليط في علبة جافة.

إغسلي أماكن تحت الأبطين بالماء والصابون.

ضعي مزيل العرق على جسمك، وسوف تنبهرين من رائحته ونتيجته المذهلة في التخلص من الروائح الكريهة.

مزيل العرق بالمسك مع الشبة

يمكنك الإستغناء عن مزيل العرق الجاهز بوصفة طبيعية تعطي الجسم رائحة جذابة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.

ملعقة كبيرة من المسك المطحون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

الطريقة: