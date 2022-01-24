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عمر شويل - جدة بكوب دقيق واحد أعملي كيك الشوكولاتة بالصوص اللذيذ بمكونات اقتصادية بقوام وطعم هش وخفيف - ثقفني
الكيك من أهم أنواع الحلويات التي يجب أن تكون في المنزل يوميا حيث يمكن تناولها مع أي مشروب سواء دافئ أو بارد وتعتبر كوجبة فطار أو سناكس بين الوجبات للأطفال، بدلا من تناول الكيكات التي تحتوي على مواد حافظة تضر بالصحة وتدمر المناعة على المدي البعيد واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيك الشوكولاتة بكل سهولة فتابعونا.
طريقة عمل كيك الشوكولاته
المكونات:
- كوب دقيق.
- 2 حبة بيض.
- 6 ملاعق كبيرة كاكاو.
- كوب سكر.
- كوب حليب.
- نصف كوب زيت.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
طريقة التحضير:
- في وعاء نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر وملعقة من الدقيق وأيضا رشة الملح ونقلب المكونات حتى تتجانس.
- نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به المكونات السائلة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يصب فوق الخليط الجاف.
- نقلب من أسفل إلى أعلى حتى لا يخرج الهواء من العجينة ثم نصبها في صينية مدهونة بالسمنة أو الزيت ومغلفة بالدقيق.
- ندخلها إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج ويجب أن نختبر نضج الكيك من خلال استخدام خلة الأسنان ثم نضعها جانبا حتى تبرد.
- بعد ذلك تقطع وتقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي ويمكن تزين الوجه بصوص الشوكولاتة أو الكريم شانتيه وبالهنا والشفا.
كيك شوكولاتة بالصوص
المكونات:
- كوب ونصف من الدقيق.
- كوب من الحليب.
- كوب من السكر.
- كوب من الزيت.
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو غير محلي.
- 2 بيضة.
- بيكنج بودر.
- فانيليا.
طريقة التحضير:
- في الخلاط الكهربائي نضع السكر مع الحليب والكاكاو ونخفق المكونات جيدا حتى تذوب المكونات ثم يضاف الزيت تدريجيا.
- عندما يصبح القوام سميك نأخذ كوب من هذا الصوص ونضعه جانبا ثم يضاف البيض مع الفانيليا ونخفق مرة أخرى لمدة دقيقتين.
- في وعاء ننخل الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونصب المزيج السائل ونقلب حتى تتجانس المكونات وتختلط جيدا مع بعض.
- نصب الكيك في الصينية المدهونة وندخلها إلى فرن ساخن على درجة حرارة 180 وعندما تنضج نتركها حتى تبرد تماما.
- ثم نقوم بوضع صوص الشوكولاتة على الوجه وتزين بجوز الهند والمكسرات ثم تقطع وتقدم وبالهنا والشفا.
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