بكوب دقيق واحد أعملي كيك الشوكولاتة بالصوص اللذيذ بمكونات اقتصادية بقوام وطعم هش وخفيف

الكيك من أهم أنواع الحلويات التي يجب أن تكون في المنزل يوميا حيث يمكن تناولها مع أي مشروب سواء دافئ أو بارد وتعتبر كوجبة فطار أو سناكس بين الوجبات للأطفال، بدلا من تناول الكيكات التي تحتوي على مواد حافظة تضر بالصحة وتدمر المناعة على المدي البعيد واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيك الشوكولاتة بكل سهولة فتابعونا.

طريقة عمل كيك الشوكولاته

المكونات:

كوب دقيق.

2 حبة بيض.

6 ملاعق كبيرة كاكاو.

كوب سكر.

كوب حليب.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

طريقة التحضير:

في وعاء نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر وملعقة من الدقيق وأيضا رشة الملح ونقلب المكونات حتى تتجانس. نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به المكونات السائلة ونقلب للحصول على مزيج متجانس ثم يصب فوق الخليط الجاف. نقلب من أسفل إلى أعلى حتى لا يخرج الهواء من العجينة ثم نصبها في صينية مدهونة بالسمنة أو الزيت ومغلفة بالدقيق. ندخلها إلى فرن ساخن لمدة 30 دقيقة حتى تنضج ويجب أن نختبر نضج الكيك من خلال استخدام خلة الأسنان ثم نضعها جانبا حتى تبرد. بعد ذلك تقطع وتقدم مع كوب من الشاي أو البيبسي ويمكن تزين الوجه بصوص الشوكولاتة أو الكريم شانتيه وبالهنا والشفا.

كيك شوكولاتة بالصوص

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من الحليب.

كوب من السكر.

كوب من الزيت.

3 ملاعق كبيرة كاكاو غير محلي.

2 بيضة.

بيكنج بودر.

فانيليا.

طريقة التحضير: