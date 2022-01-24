سحر مفعول الكركم لإزالة شعر الجسم وشعر منطقة البيكيني بدون ألم نهائياً وبكل سهولة

ازالة الشعر من الجسم من أهم وسائل النظافة الشخصية التي لابد ان تهتم بها كل النساء والفتيات، ولكنها من أصعب الأمور، وذلك بسبب مايصاحب عملية الإزالة من الم شديد عند استخدام الوسائل التقليدية، أو حدوث النتائج السلبية التي قد تترتب على ذلك مثل الالتهابات، أو الطفح الجلدي، وهناك طرق طبيعية قد تسهل هذه العملية بكل سهولة، وهي استخدام عحينة الكركم، التي لها قدرة هائلة في إزالة الشعر والحصول على أفضل نعومة.

استخدام خليط الكركم لازالة الشعر الزائد بكل سهولة

سوف نتعرف على خطوات عمل خليط الكركم الذي قد يساعد في إزالة الشعر بكل سهولة، ليس ذلك فقط فالكركم من أهم المواد الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد على البشرة وهند تطبيقة في هذه الحالة سوف تستفاد بشرتك من كل هذه الفوائد والتمتع ببشرة ناعمة بيضاء مشرقة، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

اربع ملاعق كبارمن الكركم.

ربع كوب من اللبن الحليب كامل الدسم.

طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي هذين المكونين مع بعضهما البعض جيدًا مع التقليب المستمر حتى تتجمع وتصبح عجينة لينة.

قومي بعد ذلك بفرد هذه العجينة على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

يراعي فرد طبقة العجينة بعكس اتجاه نمو الشعر.

اتركي العجينة على الجلد لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

قومي بعد ذلك بإحضار قطعة من القماش بيضاء نظيفة تمامًا.

استخدميها في فرك المنطقة بشكل دائري جيدًا وذلك للتخلص من الشعرالزائد وبقايا العجينة من الجسم.

اغسلي المنطقة جيدًا بالماء الفاتر.

حتى تحصلي على أفضل النتائج قومي بإعادة تكرار الوصفة وذلك لاختفاء الشعر.

ويفضل تكرار الوصفة خلال الشهر عدة مرات فذلك قد يحقق تأخر في انبات الشعر بشكل واضح بعد ذلك ويصبح الشعر أقل سمكًا وأقل كثافة.

فوائد تطبيق خليط الكركم للبشرة

الكركم فوائد كثيرة جدًا للبشرة وهي كالتالي: