نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري خبز البرجر الطري القطني والهش بطريقة سهلة وسريعة مثل الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد خبز البرجر من أكثر المعجنات التي يتم شراؤها من الأفران و السوبر هذا لأنه من احلى واطرى المخبوزات التي يتم استخدامها في سندوتشات المدارس أو تناوله في الإفطار والعشاء، ولذلك تقوم الأمهات دائماً بتحضيره في المنزل، ولكن دائما يواجهون مشكلة أثناء تحضيره وهو عدم هيشان الخبز، ولذلك يبحثون عن طريقة تكن مضمونة وبسيطة يستطيعون الاعتماد عليها في تحضير خبز البرجر وهذا ما سأقدمه لكم من خلال هذا المقال.

مقادير خبز البرجر

هناك العديد من المعجنات ولكن يعد خبز البرجر من المخبوزات الاقتصادية والسريعة التي لا تحتاج بيض أو زبدة، ومكونات تحضيرها هي:

نصف كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب صغير من الماء الدافئ.

3 معالق كبيرة من الزيت.

كوب من الحليب الدافئ.

سمسم محمص.

طريقة تحضير خبز البرجر

سنقدم لكم بالخطوات طريقة عمل خبز البرجر بأسهل طريقة ونتيجة مبهرة، الطريقة هي:

أولاً يا عزيزتي نحضر وعاء كبير ونضيف بداخلة الخميرة والسكر والزيت ونقلبهم مع بعضهم.

ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ وتترك لمدة ربع ساعة حتى يتخمر المكونات.

بعد ذلك نقوم بإضافة الملح و الحليب ونخلط كافة هذه المكونات مع بعضها.

ثم نقوم بوضع الدقيق الأبيض ويفضل نخله قبل الاستخدام.

نقوم بعجن الخبز لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى تحصلين على عجينة لينة وطرية.

نضع العجينة في وعاء كبير بعد توزيع القليل من الزيت داخل الوعاء.

نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها لمدة ساعة حتى تتخمر العجينة.

بعد ذلك نقوم بتقسيم العجين إلى كرات صغيرة ومتساوية الحجم.

نقوم بتكوير كل قطعة من العجين ونبدأ برصها في صينية الفرن بعد دهن الصينية بالزيت.

بالفرشاة نقوم بتوزيع الحليب على وجه العجينة.

ثم نقوم برش السمسم المحمص عليها من فوق.

نتركها لمدة نصف ساعة مرة أخرى حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 180 درجة.

ثم نقوم بوضع صينية خبز البرجر في الفرن حتى يأخذ اللون الذهبي من الأسفل.

نشعل الشواية لمدة دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي من الوجه ثم نخرج الصينية من الفرن.

فور خروج من الفرن نقوم برش القليل من الماء على وجه خبز البرجر لكي يطري.

طريقة عمل البرجر

سنقدم لكي الطريقة الأصلية لعمل البرجر، وسنبدأ بمكونات وهي:

نصف كيلو من اللحم المفروم.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

ملعقة من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

نحرص ان تكون اللحمه مفرومة ناعم ثم نضعها في بوله كبيرة.

بعد ذلك نضيف عليها ملعقة الكاتشب والمح والفلفل الأسود.

نخلطهم مع بعضهم حتى يمتزجا.

بعد ذلك نقوم بتشكيل البرجر سواء بالمكبس المخصص له او قومي بعمله بيديك خذي كوره من اللحم المفروم واضغط عليها حتى يصبح قوامه مثل الجاهز.

نتركه في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتماسك و ترتاح.

نضع طاسة على النار و نوزع بالفرشاة القليل من الزيت.

عندما تسخن الطاسة نضع قطع البرجر لا نحركة حتى يأخذ اللون ويتماسك.

نقلبه على الوجه الثاني حتى تستوي اللحم

نضعه في خبز البرجر ونصيف الجبنة والطماطم والبصل والكاتشب وبالصحة والهنا.

صوص الكاتشب

من ألذ الصوصات التي يتم إضافتها على البرجر هو صوص الكاتشب كما أن مكونات تحضيره سهلة وغير مكلفة كما أنها متواجدة في جميع المنازل ومكونات تحضيره هي:

كيلو من الطماطم.

5 معالق من السكر.

ملح.

فلفل أبيض.

كوب من الخل الأبيض.

طريقة التحضير

يعد صوص الكاتشب من أهم الصوصات التي يتم استخدامها في العديد من الوصفات و الاكلات وايضًا يعطي طعم مميز جدًا في تتبيلة الفراخ و اللحم، ومن أهم الأشياء التي يتم استخدام الكاتشب بها هو الوجبات السريعة بلأخص البرجر و السنتدوتشات السريعة لأنه يعطي للطعام مذاق خاص، وطريقة تحضيره من المنزل هو: