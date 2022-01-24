بطريقة أشهر الكافيهات أعملي الهوت شوكليت على أصوله بطعم ومذاق وقوام لذيذ

يعد الهوت شوكليت من المشروبات الساخنة الشتوية اللذيذة، وتتميز بطعمها الرائع والمذاق اللذيذ، حيث أن الشيكولاتة تعطى الجسم طاقة وحيوية في الشتاء البارد، والآن بإمكانك تحضيره بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة بنكهات مختلفة مثل البندق والموز مع الشيكولاتة، وهذا سوف ما نتحدث عنه فى هذا المقال.

طريقة تحضير الهوت شوكليت

المكونات

٣ معالق من بودرة شيكولاتة.

ملعقتين حليب بودر.

كوب ونصف ماء ساخن.

سكر حسب الرغبة.

شيكولاتة مبشورة او صوص شيكولاتة.

طريقة التحضير

نقوم بتحضير كوب ونضع فيه الحليب المجفف والشيكولاتة والسكر، يصب عليهم كمية مناسبة من الماء الساخن حسب مقدار الكوب ويقلل جيداً.

نقوم بتحضير كوب اخر ونضع على جوانبه صوص الشيكولاتة للتزيين.

نصب مقدار الهوت شوكليت في الكوب وتزين الكوب بالشيكولاتة المبشورة.

طريقة تحضير هوت شوكليت بالبندق

المكونات

كوب ونصف من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو.

ملعقة كبيرة من البندق المطحون.

بسكويت ومارشميلو للتزيين.

طريقة التحضير

في وعاء صغير نضع الكاكاو مع الحليب ونقلب حتى يذوب الكاكاو.

في وعاء على النار نضع خليط الكاكاو والحليب والبندق المطحون ونقلب حتى الغليان.

يصب الخليط في أكواب التقديم ويوضع عليه رقائق من البسكويت وقطع من المارشميلو للتزيين.

طريقة تحضير هوت شوكليت بالموز:-

المكونات:-

٢ كوب من الحليب.

٣ ملعقة كاكاو.

ملعقتين من السكر.

ثمرة موزة واحدة.

طريقة التحضير:-

في وعاء على النار نضع الحليب والكاكاو والسكر ونقلب جيدا على نار هادئة حتى يسخن.

نقوم بهرس الموزة ونضيفها على الخليط ونقلب جيدا لمدة ٥ دقائق.

نصب الهوت شوكليت في أكواب التقديم.

طريقة تحضير هوت شوكليت قليل السعرات الحرارية (للريجيم)

حيث أن الهوت شوكليت سعراته الحرارية عالية سنقوم بتحضيره بسعرات حرارية قليلة بحيث لا يتعارض مع نظام الريجيم.

المكونات

كوب الا ربع حليب خالى الدسم.

ربع كوب ماء ساخن.

ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة عسل ابيض.

طريقة التحضير