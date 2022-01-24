بمقادير مظبوطة أعملي عيش التوست بعجينة قطنية وهشة وبطعم أحلي وأفضل من المحلات

الخبز يعد من أحد المكونات الأساسية التي لابد من وجوده بجانب معظم الأكلات وفي كل الوجبات سواء في الإفطار أو في وجبة الغذاء أو في العشاء فهو من أشهر المخبوزات التي تتوافر في كل دول العالم، ولكن كل دولة لها طريقة مختلفة عن الدولة الآخري في إعداد الخبز وهذا الإختلاف يكون في الطعم أو الشكل أو المكونات التي يحتوي عليها حيث يوجد خبز يسمى بخبز الخميرة والخبز المصري والخبز الهندي وغير ذلك الكثير، ولكن أنواع الخبز المشهورة في مصر والتي تستهلك بشكل كبير ومنها خبز التورتيلا وعيش التوست والعيش الفينو وغيرهم فعيش التوست هو من ألذ أنواع العيش والتي يعشقه الكثير من الأشخاص والأطفال بالتحديد.

مكونات عيش التوست

ست أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ربع كوب كبير من السكر.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ربع كوب كبير من الزبدة الطرية.

كوبان كبيران من الماء الدافئ.

طريقة عمل عيش التوست