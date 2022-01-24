نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة أعملي عيش التوست بعجينة قطنية وهشة وبطعم أحلي وأفضل من المحلات في المقال التالي
الخبز يعد من أحد المكونات الأساسية التي لابد من وجوده بجانب معظم الأكلات وفي كل الوجبات سواء في الإفطار أو في وجبة الغذاء أو في العشاء فهو من أشهر المخبوزات التي تتوافر في كل دول العالم، ولكن كل دولة لها طريقة مختلفة عن الدولة الآخري في إعداد الخبز وهذا الإختلاف يكون في الطعم أو الشكل أو المكونات التي يحتوي عليها حيث يوجد خبز يسمى بخبز الخميرة والخبز المصري والخبز الهندي وغير ذلك الكثير، ولكن أنواع الخبز المشهورة في مصر والتي تستهلك بشكل كبير ومنها خبز التورتيلا وعيش التوست والعيش الفينو وغيرهم فعيش التوست هو من ألذ أنواع العيش والتي يعشقه الكثير من الأشخاص والأطفال بالتحديد.
مكونات عيش التوست
- ست أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ربع كوب كبير من السكر.
- ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ربع كوب كبير من الزبدة الطرية.
- كوبان كبيران من الماء الدافئ.
طريقة عمل عيش التوست
- نقوم بتجهيز العجانة الكهربائية ونضع بها كوبان كبيران من الماء الدافئ ونضيف إليها ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية ونضع ربع كوب كبير من السكر ويتم تشغيل العجانة لمزج هذه المكونات مع بعضها وقومي بتغطيتها ونترك هذا الخليط لمدة ربع ساعة تقريبا لكي تتفاعل الخميرة.
- وبعد مرور هذه المدة نقوم بإضافة ست أكواب من الدقيق الأبيض ويفضل أن يكون منخول ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وربع كوب كبير من الزبدة الطرية ونضيف أيضا ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ثم يتم تشغيل العجانة على سرعة متوسطة لمدة دقيقة وبعد ذلك قومي بتشغيلها على أعلى سرعة لمدة خمس دقائق تقريبا للحصول على عجينة متماسكة وطرية ونضع غطاء عليها ونتركها في مكان دافئ حوالي ساعة حتي تختمر ويتضاعف حجمها.
- ثم قومي بتحضير قوالب على شكل إسطواني ويتم تقسيم العجينة إلى نصفين ونضع كل نصف منه في هذا القالب بشرط أن يكون مدهون بالزيت ويتم فرد العجينة ونقوم بإدخاله في الفرن.
- ونتركه حوالي ربع ساعة وعندما يكون لونه ذهبي غامق يتم إخراجه وندهن وجه العيش بخليط من الحليب والزيت وقومي بإدخال القوالب في الفرن ونتركها لمدة دقيقتين وعند إخراجه يتم قلبه في طبق مسطح ونقوم بتقطيعه.
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