أعملي الكبدة الاسكندارني على أصولها بتتبيلة الثوم والخل زي الجاهزة والسر في التحبيشة

تعتبر الكبدة الإسكندراني من أشهى وألذ الأكلات المصرية فجميع المصريين يعشقون تناولها بكثرة وعادة يتم تناول الكبدة في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء ويتم تقديمها بجانب طبق من المكرونة وسلطة طحينة وبطاطس مقلية وخبز، ولكن نجد عدد كبير من الناس يفضلون تناول الكبدة في سندويتشات فهي تعد من الوجبات الأساسية.

مكونات الكبدة الإسكندراني

نصف كيلو من الكبدة البلدي.

ثلاث فصوص من الثوم.

ثمرتان من الفلفل الأخضر.

حبتان من البصل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني