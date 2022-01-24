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عمر شويل - جدة أعملي الكبدة الاسكندارني على أصولها بتتبيلة الثوم والخل زي الجاهزة والسر في التحبيشة - ثقفني
تعتبر الكبدة الإسكندراني من أشهى وألذ الأكلات المصرية فجميع المصريين يعشقون تناولها بكثرة وعادة يتم تناول الكبدة في وجبة الغذاء أو في وجبة العشاء ويتم تقديمها بجانب طبق من المكرونة وسلطة طحينة وبطاطس مقلية وخبز، ولكن نجد عدد كبير من الناس يفضلون تناول الكبدة في سندويتشات فهي تعد من الوجبات الأساسية.
مكونات الكبدة الإسكندراني
- نصف كيلو من الكبدة البلدي.
- ثلاث فصوص من الثوم.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- حبتان من البصل.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني
- نقوم في البداية بتقطيع الكبدة إلى شرائح تكون على حسب الرغبة ولابد من مراعاة عدم غسل الكبدة بالماء ثم نحضر طبق عميق ونضع به الكبدة ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- وبعد ذلك يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكمون ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وثلاث فصوص من الثوم المهروس، ويتم تقليب الكبدة مع كل هذه المكونات بطريقة جيدة وقومي بتغطيتها ووضعها في الثلاجه لمدة ساعة أو ساعتين حتى تتشرب الكبدة من طعم التتبيلة.
- وبعد مرور هذا الوقت يتم تجهيز طاسة مناسبة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي ونتركه على النار حتى يتم تسخينه جيدا ثم نضع الكبدة بالتتبيلة ونفردها في الطاسة جيدا ولا يتم تقليبها لمدة دقيقة.
- ثم قومي بتقليب الكبدة وقبل تغيير لونها نضيف حبتان من البصل ويكون على شكل شرائح تشبه شرائح الكبدة ونستمر في التقليب حتى يتغير لون البصل ونقوم بإضافة شرائح من الفلفل الأخضر، ويتم تقليبهم مع بعض ونضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق ثم يتم رفعها ووضعها في طبق مناسب للتقديم.
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