نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني ملكة جمال بكريم الزبادي والخيار لتبييض وتنقية البشرة والتخلص من البقع الغامقة في دقائق في المقال التالي
الإهتمام والعناية بالبشرة من أهم الأمور التي تشغل بال كل فتاة ودائما تتجه إلى إستخدام جميع الأشياء التي لها دور كبير في تنظيفها والعناية بها لأنها ترغب في ظهورها بمظهر جذاب، وتريد أن تحصل على بشرة نقية ومشرقة ولا يوجد بها أي عيوب أو مشاكل حيث أن البشرة تتميز بجلد حساس جدا لذلك لابد من الحرص جيدا عند إستعمال أي شيء لها خوفا من إصابتها بمشاكل كبيرة يصعب علاجها، فيما بعد ومن الممكن أن توجد مشكلات عديدة بالوجه فمن ضمنها هي مشكلة إسمرار البشرة أو وجود حروق بها قد تنتج من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.
وأحيانا توجد مشكلة حب الشباب أو البثور الرؤوس السوداء والهالات السوداء وأيضا وجود الخطوط الرفيعة والتجاعيد وعندما توجد التصبغات أو الكلف فكل الذي تم ذكره يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه أي فتاة أو إمرأة، وقد تؤثر على نفسيتها بشكل سئ حيث أنها تشعر دائما بالخجل والإحراج ففي هذا الوقت تلجأ إلى إستعمال أي نوع من أنواع الكريمات التي من الممكن أن تعالجها.
مكونات ماسك الزبادي والخيار للبشرة
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.
- ثمرة واحدة من الخيار.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.
- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.
طريقة عمل ماسك الزبادي والخيار للبشرة
- نقوم بتجهيز طبق مناسب ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي وثمرة واحدة من الخيار بشرط أن تكون ناعمة جدا فمن الممكن أن نضعها في الخلاط حتى تكون مثل العصير.
- وقومي بإضافة ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا وملعقتان كبيرتان من ماء الورد ونضع ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض ونقوم بتقليب جميع المكونات التي تم ذكرها مع بعض حتى يتم الحصول على قوام كريمي ومتجانس.
- بعد ذلك يتم غسل البشرة بإستخدام الماء البارد ونقوم بتجفيفه ونضع هذا الماسك على الوجه ونتركه حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا ثم قومي بغسل البشرة بإستخدام الماء البارد ويكرر هذا الماسك مرة واحدة في الإسبوع.
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