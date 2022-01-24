كوني ملكة جمال بكريم الزبادي والخيار لتبييض وتنقية البشرة والتخلص من البقع الغامقة في دقائق

الإهتمام والعناية بالبشرة من أهم الأمور التي تشغل بال كل فتاة ودائما تتجه إلى إستخدام جميع الأشياء التي لها دور كبير في تنظيفها والعناية بها لأنها ترغب في ظهورها بمظهر جذاب، وتريد أن تحصل على بشرة نقية ومشرقة ولا يوجد بها أي عيوب أو مشاكل حيث أن البشرة تتميز بجلد حساس جدا لذلك لابد من الحرص جيدا عند إستعمال أي شيء لها خوفا من إصابتها بمشاكل كبيرة يصعب علاجها، فيما بعد ومن الممكن أن توجد مشكلات عديدة بالوجه فمن ضمنها هي مشكلة إسمرار البشرة أو وجود حروق بها قد تنتج من التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وأحيانا توجد مشكلة حب الشباب أو البثور الرؤوس السوداء والهالات السوداء وأيضا وجود الخطوط الرفيعة والتجاعيد وعندما توجد التصبغات أو الكلف فكل الذي تم ذكره يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه أي فتاة أو إمرأة، وقد تؤثر على نفسيتها بشكل سئ حيث أنها تشعر دائما بالخجل والإحراج ففي هذا الوقت تلجأ إلى إستعمال أي نوع من أنواع الكريمات التي من الممكن أن تعالجها.

مكونات ماسك الزبادي والخيار للبشرة

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي.

ثمرة واحدة من الخيار.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

طريقة عمل ماسك الزبادي والخيار للبشرة