ألذ وأسهل طريقة عمل عجينة القطايف في البيت تزامناً مع اقتراب شهر رمضان 2022

تعتبر عجينة القطايف من أشهى وألذ الأطعمة الحلوة الرمضانية المشهورة بمصر والوطن العربي والتي يمكن حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة، كما يمكننا اعداد مثل هذه العجائن بالمنزل بكل سهولة مثل المتخصصين في عملها ولكن يجب علينا اتباع بعض الارشادات والطرق الصحيحة لعملها بشكل صحيح وبطعن أجمل من التي تشتريها من البائعين، فتكاثرت طرق عمل ذلك النوع من الحلويات منذ زمن فمنا من يحبها محشوة بالشوكولاتة ومنا من يحبها بالقشطة والمكسرات ومنا من يفضل تناولها بالجبن، قد يختلف مذاق القطايف من حيث نوع حشوها المحشوة به بشكل كبير، وفي هذا المقال سنقدم إليكم أشهر وأكثر الطرق الصحيحة لعمل القطايف بكل احترافية وحشوها بكل أنواع الحشو المختلفة كما تريدون.

ألذ وأسهل طريقة عمل عجينة القطايف

يوجد الكثير من الطرق لعمل عجينة القطايف وسنعرف الآن كيفية عمل العجينة بكل سهولة وباحتراف ولكن يجب التركيز على تلك الخطوات ومن اهمها مقادير القطايف وهي:

مكونات عمل عجينة القطايف

ملعقة أو ملعقتين من السكر.

نصف كوب من دقيق السميد.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوبين من الدقيق أو الطحين الأبيض.

كوبين أو كوبين ونصف من الماء.

خطوات عمل عجينة القطايف