نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ وأسهل طريقة عمل عجينة القطايف في البيت تزامناً مع اقتراب شهر رمضان 2022 في المقال التالي
تعتبر عجينة القطايف من أشهى وألذ الأطعمة الحلوة الرمضانية المشهورة بمصر والوطن العربي والتي يمكن حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة، كما يمكننا اعداد مثل هذه العجائن بالمنزل بكل سهولة مثل المتخصصين في عملها ولكن يجب علينا اتباع بعض الارشادات والطرق الصحيحة لعملها بشكل صحيح وبطعن أجمل من التي تشتريها من البائعين، فتكاثرت طرق عمل ذلك النوع من الحلويات منذ زمن فمنا من يحبها محشوة بالشوكولاتة ومنا من يحبها بالقشطة والمكسرات ومنا من يفضل تناولها بالجبن، قد يختلف مذاق القطايف من حيث نوع حشوها المحشوة به بشكل كبير، وفي هذا المقال سنقدم إليكم أشهر وأكثر الطرق الصحيحة لعمل القطايف بكل احترافية وحشوها بكل أنواع الحشو المختلفة كما تريدون.
ألذ وأسهل طريقة عمل عجينة القطايف
يوجد الكثير من الطرق لعمل عجينة القطايف وسنعرف الآن كيفية عمل العجينة بكل سهولة وباحتراف ولكن يجب التركيز على تلك الخطوات ومن اهمها مقادير القطايف وهي:
مكونات عمل عجينة القطايف
- ملعقة أو ملعقتين من السكر.
- نصف كوب من دقيق السميد.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- كوبين من الدقيق أو الطحين الأبيض.
- كوبين أو كوبين ونصف من الماء.
خطوات عمل عجينة القطايف
- نقوم بإحضار طبق عميق ونضيف إليه المكونات الجافة مثل البيكينج بودر والسميد والنشا والسكر.
- بعد ذلك نقوم بخلطها جيدا مع بعضها.
- ثم نقوم بعمل حفرة في منتصف الخليط ومن ثم نبدأ بسكب ماء الورد والماء فيها مع الحفاظ على التقليب المستمر.
- بعدها نتأكد من تمازج الخليط بشكل جيد جدا وأصبح عجينة لينة.
- ثم نقوم بتغطية الطبق بقطعه من القماش بشكل جيد ونضع عليه شئ ثقيل ومسطح لمنع تسرب الهواء منها أثناء التخمر أو يمكنك تغليف الطبق بقطعه من النايلون الشفاف بدلا من قطعة القماش.
- وبعد ساعة من ترك العجينة نقوم بإزالة الغطاء عن الطبق وسنلاحظ ظهور بعض الفقاقيع على وجه العجينة عندها نحضر أنفسنا لشواء القطايف.
- نقوم بإحضار مقلاة لا تلتصق بالطعام ونمسحها بالقليل من الزيت النباتي.
- ننتظر قليلا إلى ان تسخن وبعدها باستعمال مغرفة طعام صغيره نضع بها بعض من العجينة ثم نسكبها على هيئة أقراص في المقلاة.
- ننتظر حتى تبدأ بالنضوج وسنعلم ذلك حين يحمر حرف قرص القطايف الملامس للمقلاة من الحروف قليلا، وسنجد فقاقيع جافة بدأت بالظهور على سطح القرص الغير ملامس للمقلاة.
- وعند ملاحظه عملية النضوج لكل قرص وضعناه في المقلاة نقوم بإزالتها من المقلاة ووضعها جانبا حتى نقوم بالتحضير لحشوها.
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