سحر مفعول الثوم لتكثيف وتطويل وإنبات وملئ فراغات الشعر ومقدمة الرأس بسرعة الصاروخ

يتعلق بالشعر العديد من المشكلات التي لها دور كبير جدا في إزعاج الكثير من الأشخاص سواء الرجال أو السيدات ومن أهم المشاكل التي تواجههم هي مشكلة تساقط الشعر، فيتبع هذه المشكلة وجود فراغات بالرأس وكذلك مشكلة الشعر الخشن والمجعد وجفاف الشعر والشعر المتقصف والخفيف ووجود الشعر الأبيض ويوجد غير ذلك العديد، من مشاكل الشعر ولكن المشكلة الكبيرة التي تجعل الكل يتأثر بها وتجعلهم يشعرون بالإكتئاب والخجل هي وجود فراغات بالشعر حيث أنها من المشكلات الكبيرة التي يعتقد البعض من الناس صعوبة علاجها أو حلها.

ولكن هذا الإعتقاد خاطئ لأن مع مرور الوقت ظهر العديد من العلاجات القادرة على ملئ هذه الفراغات ومنها الضار ومنها المفيد ومن ضمن العلاجات الضارة هي إستعمال الكريمات التي تعمل على إنبات الشعر، ولكن إستعمالها غير صحي بسبب إحتوائها على مواد كيميائية تضر صحة الشعر تدهوره تماما ومن ضمن العلاجات التي تفيد الشعر بشكل كبير هي إستخدام الخلطات الطبيعية، فهي الوحيدة القادرة على حل هذه المشكلة بكل سهولة وبدون تعب ولا تترك أي أثر سلبي على الشعر.

مكونات خلطة الثوم لملئ فراغات الشعر

عشر فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

أربع ملاعق صغيرة الحجم من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

طريقة عمل خلطة الثوم لملئ فراغات الشعر