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عمر شويل - جدة بالطريقة السودانية الأصلية أعملي الكمونية السودانية بخلطة وتتبيلة سرية وبطعم لذيذ - ثقفني
الكمونية السودانية تعد نوع من أنواع الأكلات العربية والشعبية والتي تكون مشهورة ومعروفة في العديد من الدول العربية وفي مصر بالأخص حيث أنها تتميز بمذاق شهي وجميل، ويمكن أن يتم تجهيزها بطريقة سريعة وسهلة ومكوناتها معروفة ولا تكون مكلفة ومن الممكن أن يتم عمل الكمونية من خلال الكرشه سواء كرشة الخروف أو كرشة الجاموس والبقر.
مكونات الكمونية السودانية
- كرشة خروف.
- حبتان كبيرتان الحجم من البصل.
- ثمرة واحدة من الطماطم.
- ثمرتان من الجزر.
- أربع فصوص من الثوم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- كمية مناسبة من الماء.
- كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.
- رشة من الكمون.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون والخل الأبيض.
- ربع كوب كبير من السمنة أو زيت الذرة.
طريقة عمل الكمونية السودانية
- في البداية يتم تجهيز الكرشة وكميتها تكون على حسب عدد الأشخاص وبعد ذلك نقوم بتنظيفها بطريقة جيدة للتخلص من أي شيء يوجد بها ثم قومي بغسلها بالماء، ونحضر طبق عميق ونضع به الكرشة ونضيف كمية من الماء والملح وأربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون والخل الأبيض.
- ونترك الكرشة بهذه الطريقة لمدة ساعة ثم يتم إخراجها ووضعها في طبق آخر ونضيف إليها كمية مناسبة من الملح وعصير الليمون والدقيق الأبيض ويتم فرك الكرشة جيدا بهذا الخليط وقومي بغسلها بعد ذلك بالماء البارد.
- ثم نقوم بتقطيع الكرشة بالشكل المرغوب فيه ونحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء وعند غليان الماء نضع قطع الكرشة ونتركها حتى يتم سلقها بطريقة جيدة ثم نرفعها من على النار ويتم تصفيتها.
- ونحضر وعاء آخر ونضع به السمنة أو زيت الذرة ونضيف قطع الكرشة المسلوقة ونضع مباشرة البصل الذي يتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم وقومي بتقليبهم مع بعض ثم نضع الجزر ونقوم بتقطيعه على شكل مكعبات صغيرة أيضا.
- وعندما تجف هذه المكونات من الماء تماما نضيف الطماطم المفروم ناعم ونضع ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم وقومي بتقليب كل هذه المكونات مع بعض ونضع الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة ونتركهم على النار حتى يتم تسويتهم.
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