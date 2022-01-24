بالطريقة السودانية الأصلية أعملي الكمونية السودانية بخلطة وتتبيلة سرية وبطعم لذيذ

الكمونية السودانية تعد نوع من أنواع الأكلات العربية والشعبية والتي تكون مشهورة ومعروفة في العديد من الدول العربية وفي مصر بالأخص حيث أنها تتميز بمذاق شهي وجميل، ويمكن أن يتم تجهيزها بطريقة سريعة وسهلة ومكوناتها معروفة ولا تكون مكلفة ومن الممكن أن يتم عمل الكمونية من خلال الكرشه سواء كرشة الخروف أو كرشة الجاموس والبقر.

مكونات الكمونية السودانية

كرشة خروف.

حبتان كبيرتان الحجم من البصل.

ثمرة واحدة من الطماطم.

ثمرتان من الجزر.

أربع فصوص من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

كمية مناسبة من الماء.

كمية مناسبة من الملح والفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون والخل الأبيض.

ربع كوب كبير من السمنة أو زيت الذرة.

طريقة عمل الكمونية السودانية