في 10 دقائق أصنعي شامبو طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير

من الممكن أن نقوم بعمل أو بتصنيع شامبو في المنزل لتنعيم الشعر وتكثيفه ويساعد علي تقويته أيضا وهذا الشامبو يتم تجهيزه من خلال إستخدام مكونات طبيعية موجودة في المطبخ، فهو للفتيات اللاتي تعانين دائما من خشونة الشعر أو عندما يكون مجعد فوصفة الشامبو المنزلي تتميز بنتائج سريعة جدا وتظهر من أول مرة ويمكن أن نستخدم هذا الشامبو لعلاج العديد من مشاكل الشعر منها تساقطه وتقصفه وهيشانه وغيرهم.

وذلك لأن مكون الشامبو الأساسي هو عسل النحل أو العسل الأبيض فهذا المكون يفيد الشعر بشكل كبير ويغذي بصيلاته، وأنه يتم إستعماله في وصفات طبيعية كثيرة تفيد الوجه والجسم وعندما يعاني بعض السيدات من مشكلة الشعر الخشن وتجعيده يلجأون إلى شراء الشامبو من الأسواق فهو يتوافر بكثرة، ويباع بأعلى الأسعار متفاوتة ومختلفة حيث يكون له ماركات كثيرة ومتعددة وكل نوع منهم له إستخدام معين فمثلا يوجد شامبو ضد القشرة وشامبو لنعومة الشعر ونوع آخر للشعر الجاف أو شامبو لعلاج تساقط الشعر وغير ذلك الكثير.

مكونات شامبو منزلي لتنعيم الشعر

كمية مناسبة من البقدونس.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من الجلسرين الطبي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

عود من القرفة.

ملعقتان كبيرتان من زيت شجرة الشاي.

كوب واحد كبير من الماء.

طريقة عمل شامبو منزلي لتنعيم الشعر