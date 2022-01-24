بكوب دقيق أعملي عجنية الكريب الأصلية بطريقة ناجحة ومختلفة وبمقادير غير مكلفة

الكريب يعتبر من أنواع المعجنات أو الفطائر التي يحب تناوله كل الناس وبالتحديد صغار السن فهو مميز بطعم لذيذ جدا وجميل ويكون طري ومن أكثر ما يميزه هو أنه يتم حشوه بالكثير من الحشوات المختلفة، من ضمنها هي حشوة الفراخ أو اللحمة المفرومة أو تشكيلة مختلفة من الجبن مثل الرومي والشيدر والموتزريلا ويتم حشو الكريب على شكل إسطواني أو مثلث أو مربعات.

مكونات عجينة الكريب

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ربع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة المذابة.

بيضتان.

كمية مناسبة من الحشوة المرغوب فيها.

طريقة عمل عجينة الكريب