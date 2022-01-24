نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق أعملي عجنية الكريب الأصلية بطريقة ناجحة ومختلفة وبمقادير غير مكلفة في المقال التالي
عمر شويل - جدة بكوب دقيق أعملي عجنية الكريب الأصلية بطريقة ناجحة ومختلفة وبمقادير غير مكلفة - ثقفني
الكريب يعتبر من أنواع المعجنات أو الفطائر التي يحب تناوله كل الناس وبالتحديد صغار السن فهو مميز بطعم لذيذ جدا وجميل ويكون طري ومن أكثر ما يميزه هو أنه يتم حشوه بالكثير من الحشوات المختلفة، من ضمنها هي حشوة الفراخ أو اللحمة المفرومة أو تشكيلة مختلفة من الجبن مثل الرومي والشيدر والموتزريلا ويتم حشو الكريب على شكل إسطواني أو مثلث أو مربعات.
مكونات عجينة الكريب
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقتان صغيرتان من مسحوق النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة المذابة.
- بيضتان.
- كمية مناسبة من الحشوة المرغوب فيها.
طريقة عمل عجينة الكريب
- نقوم بتجهيز طبق الخلاط الكهربائي ونضع به بيضتان وكوب واحد كبير من الحليب السائل ويتم تشغيل الخلاط حتى يتم خفق البيض جيدا مع الحليب ثم نقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- ونضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ونقوم بتشغيله مرة أخرى حيث نضع تدريجيا ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزبدة بشرط أن تكون مذابة وبعد الحصول على خليط متجانس نضعه في طبق مناسب.
- وبعد ذلك يتم وضع كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ولكن بطريقة تدريجية مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد أو يفضل أن نستخدم مضرب السلك حتى نحصل على خليط ناعم وسائل قليلا ولا يوجد به أي تكتلات من الدقيق.
- ثم نقوم بتغطية عجينة الكريب ونتركها في الثلاجه لمدة نصف ساعة تقريبا حتي ترتاح وبعد ذلك يتم تجهيز طاسة مسطحة وندهنها بكمية قليلة جدا من الزيت بإستخدام فرشاة، ونضعها على النار وتكون هادئة جدا وعند تسخين الطاسة نضع كمية من عجينة الكريب ويتم توزيعها على الطاسة ويفضل أن لا تكون سميكة.
- ونتركها على النار حتى تكون باللون الذهبي من الوجهين ويتم إخراجها وعند إنتهاء كمية عجينة الكريب نقوم بتجهيز الحشوة ونضع كمية منها على الكريب وقومي بلفه ووضعه في صينية يتم دهنها بالزيت وبعد وضع الكريب في الصينية نقوم بدهنه بعصير الطماطم ويتم إدخاله في الفرن.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ