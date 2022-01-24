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عمر شويل - جدة طريقة عمل اللوبيا البيضاء باللحمة على أصوله بخلطة لذيذة وبطعم صحي جداً - ثقفني
اللوبيا تعتبر نوع من أنواع الخضراوات التي يحبها العديد من الأشخاص ويعشقون تناولها بكثرة وقد يوجد نوعين من اللوبيا وهما اللوبيا الخضراء واللوبيا الجافة وهي التي تتميز بلونها الأبيض ويكون بها نقطة سوداء، حيث انها من انواع الخضراوات التي تفيد جسم الإنسان وتحميه من الأصابة بالأنيميا وتتخلص من جميع السموم التي توجد بالجسم.
مكونات اللوبيا البيضاء باللحمة
- ربع كيلو من اللوبيا.
- نصف كيلو من اللحمة.
- كمية مناسبة من الماء المغلي.
- حبتان كبيرتان من البصل.
- فص واحد من الثوم المفروم.
- كوبان كبيران من عصير الطماطم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- رشة من السكر والكزبرة الجافة.
- ثلاث ملاعق كبيره الحجم من السمنة.
طريقة عمل اللوبيا البيضاء باللحمة
- قومي بتحضير إناء كبير ونضعه على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمنة ثم نضع حبتان كبيرتان من البصل ويتم تقطيعه على شكل مكعبات صغيرة الحجم ويتم تقليبه مع فص واحد من الثوم المفروم ونستمر في تقليبهم ونضع اللحمة بشرط أن يتم غسلها بالماء.
- ويتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطه الحجم وقومي بتقليب اللحمة مع البصل حتي يتغير لونها وبعد ذلك يتم وضع كوبان كبيران من عصير الطماطم، وملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم وربع كيلو من اللوبيا الجافة البيضاء بشرط أن يتم غسلها جيدا بالماء للتخلص من كل الأتربة التي تتعلق به.
- ثم نضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود ورشة من السكر والكزبرة الجافة ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها وقومي بإضافة كمية مناسبة من الماء المغلي بشرط أن تكون كافية لتسويته ثم نضع غطاء على هذا الإناء.
- ونتركهم على النار حتى يتم تسويتة اللحمة واللوبيا وبعد ذلك يتم رفع الإناء من علي النار ونحضر طبق عميق مناسب للتقديم ونضع به كمية من اللوبيا باللحمة ويتم تقديمة بهذا الشكل مع طبق من السلطة الخضراء والخبز والأرز.
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