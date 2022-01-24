طريقة عمل اللوبيا البيضاء باللحمة على أصوله بخلطة لذيذة وبطعم صحي جداً

اللوبيا تعتبر نوع من أنواع الخضراوات التي يحبها العديد من الأشخاص ويعشقون تناولها بكثرة وقد يوجد نوعين من اللوبيا وهما اللوبيا الخضراء واللوبيا الجافة وهي التي تتميز بلونها الأبيض ويكون بها نقطة سوداء، حيث انها من انواع الخضراوات التي تفيد جسم الإنسان وتحميه من الأصابة بالأنيميا وتتخلص من جميع السموم التي توجد بالجسم.

مكونات اللوبيا البيضاء باللحمة

ربع كيلو من اللوبيا.

نصف كيلو من اللحمة.

كمية مناسبة من الماء المغلي.

حبتان كبيرتان من البصل.

فص واحد من الثوم المفروم.

كوبان كبيران من عصير الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

رشة من السكر والكزبرة الجافة.

ثلاث ملاعق كبيره الحجم من السمنة.

طريقة عمل اللوبيا البيضاء باللحمة