سر كنافة الحلواني أعملي الكنافة بالمهلبية والسمن البلدي على أصولها بطريقة ناجحة وطعم طري ولذيذ

تعتبر الكنافة من أفضل وأشهر الحلويات الشرقية ويوجد الكنافة أنواع عديدة وخطوات مختلفة فيوجد منها الكنافة الناعمة والخشنة ويوجد أيضا الكنافة المبرومة ومينى كنافة وهناك نوع يسمى الكنافة التوست الكنافة الشعرية أما أنواع الحشوات فيوجد أنواع مختلفة منها فنجد حشوة الجبن وهذه تعد الحشوة الأصلية للكنافة، وحشوة القشطة والمكسرات وكذلك حشوة المهلبيّة وهذه الحشوة سوف نتعرف على تحضيرها من خلال السطور القادمة.

مكونات عمل الكنافة بالمهلبية

مقدار كيلو من عجينة كنافة.

كيلو حليب.

مقدار كوب من السكر البودرة.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي أو السمن العادي أو الزبدة.

قطعة مستكة.

ملعقة كبيرة ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

مكونات القطر:

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة من عصير الليمون.

مقدار ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

طريقة التحضير المهلبيّة:

نقوم بوضع كمية من الحليب والسكر في وعاء عميق.

ثم نقلب جيداً حتى نتأكد أن السكر ذاب تماماً ثم نضيف ملعقة ماء الورد ويسخن الحليب قليلاً نضع النشا في الماء البارد ونقوم بالتقليب حتي تذوب النشا ثم ننزل بالتدريج على الحليب مع مراعاة التقليب المستمر حتى لا يتكون كتل في خليط المهلبية عندما يبدأ يصبح الخليط ذات قوام سميك يرفع من على النار ونقوم بصبه في إناء ويترك جانباً حتى يبرد تماماً.

عجينة الكنافة:

نقوم بتفكيك عجينة الكنافة جيداً مع تكسير شعيراتها حتّى تُصبح مناسبه في الطول بالنسبة للصينية التي ستخبز بها الكنافة ثم نقوم بتسخين السمن قليلاً ونأخذ جزء منه ونضيفه على عجينة الكنافة، فهي تعمل على تفكيك شعيرات الكنافة عن بعضها البعض، ثم نضع كمية قليلة من السمن في الصينية التي سوف تخبز بها الكنافة ويمكن وضع رشة من صبغ الطعام ذات اللون البرتقالي.

قم نقوم بفرد كمية من خليط الكنافة في قاع الصينية ثم الضغط عليها جيداً وبللي يدك بالماء ويتم مسح وجه الكنافة وبعد ذاك توزع حشوة المهلبية على صينية الكنافة بالتساوي، ثم نضع باقي كمية الكنافة كغطاء حتى تغطي كل الحشوة جيداً ثم ننزل بباقي مقدار السمن على وجه الصينية.

وبعد الانتهاء توضع الكنافة داخل فرن متوسّط الحرارة لمدة لا تزيد عن عشر دقائق فقط تقلب صينية الكنافة في صينية ثانية مثلها بالحجم ويجب دهنها بكمية قليلة من السمن.

ثم ندخلها الفرن مرة أخرى حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.

القطر: