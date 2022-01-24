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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير وصفة سحرية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب في 3 أيام فقط بديل طبيعي للمايكروبليدنج، إليكي سيدتي كيفية تكثيف الحواجب وإطالة الرموش بشكل طبيعي وسريع إليكى 3 وصفات لتكثيف وإطالة الحواجب والرموش، سنحتاج إلى الشاي الأخضر فهو يحفز نمو الرموش والحواجب لأنه غني بمركبات الفلافونويد، لذا نقدم لكم اليوم أسهل وصفة بمكونات من المنزل لتطويل الرموش و تكثيف الحواجب.

وصفة سحرية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب

تتكون الوصفة الأولى لتطويل الرموش من العناصر التالية :

2 ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

1 كوب من الماء.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الوصفة وتطبيقها

ضعي مقدار الشاي الأخضر في إناء معدني مع إضافة الماء ثم ضعي الإناء على النار لمدة 10 دقائق، بعد ذلك نقوم بطحن الشاي المغلي بإستخدام الخلاط اليدوي الكهربائي ثم قم بتصفيته بإستخدام مصفاة، ونضع المحلول الناتج في وعاء ثم أضف مقدار كلا من زيت اللوز الحلو وزيت الزيتون ثم نمزج جيداً، احتفظ بهذا المحلول بعد ذلك في جرة زجاجية وطبقيه على الرموش والحواجب باستعمال فرشاة ماسكارا أو أعواد قطنية، طبقي هذا المحلول قبل النوم واتركيه على حواجبك ورموشك لمدة ليلة كاملة واغسليه في الصباح، أو يمكنك تركه لمدة ساعتين ثم غسله وتطبق هذه الوصفة بشكل يومي وفي غضون 3 أيام ستحصلين على نتيجة رائعة.

بديل المايكروبليدنج الطبيعي

لتحضير الوصفة الثانية لتطويل الرموش و تكثيف الحواجب نأخذ 4 ملاعق كبيرة من مغلى الشاي ونضيف إليه ملعقة كبيرة من جل الصبار مع قطرات من فيتامين ه ثم نمزج جيداً، وبعدها ضعي هذه الوصفة على الرموش والحواجب قبل النوم بإستخدام فرشاة الماسكارا، ويغسل في الصباح.

تكثيف الحواجب بمكونات طبيعية

لتحضير الوصفة الثالثة ضعي ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي في وعاء مع ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا و 3 ملاعق كبيرة من مغلي الشاي الأخضر، ثم نمزج المكونات جيداً وبعدها ضعي الوعاء في حمام مائي ساخن لإذابة المكونات ثم احتفظ بالوصفة في جرة زجاجية مع إضافة القليل من فيتامين ه، طبقي هذه الوصفة على الرموش والحواجب باستعمال فرشاة الماسكرا قبل النوم واغسليه في الصباح لتكثيف الرموش و تطويل الحواجب.