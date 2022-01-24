طريقة تحضير الجبنة الشيدر من المنزل وسر قوامها المتماسك مثل الجاهزة

تعد الجبنة الشيدر من أحلى واطعم أنواع الجبن المتواجدة في السوبر ماركت و معامل الألبان، حيث أصبحت تستخدم الجبنة الشيدر في العديد من الوصفات و الفطائر و السندوتشات فأصبح لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية، كما أن الأطفال يحبون مذاقها المميز لذلك يطلبونها دائمًا في الفطور و العشاء، ولكنها أصبحت غالية الثمن كثيراً وأصبح شراءها من الخارج مكلفة جدًا كما أنها غير آمنه لأنهم دائما يقومون بإضافة مواد حافظة لكى تساعدهم في مد الصلاحية، ولذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الجبنة الشيدر من المنزل بمكونات اقتصادية و متوفرة في جميع المناز.

مقادير الجبنة الشيدر

مكونات تحضير الجبنة الشيدر بسيطة جدًا ومتوفرة، والمكونات هي:

3/4 كوب من الزيت.

كوب من اللبن البودرة.

3/4 كوب من الماء.

4 قطع جبنة مثلثات.

معلقة كبيرة من النشا.

4 معالق كبيرة من عصير الليمون.

معلقة صغيرة من الملح.

4 صفار بيض.

طريقة تحضير الجبنة الشيدر

سنقدم لكم بالخطوات طريقة عمل الجبنة الشيدر المنزلية وهي: