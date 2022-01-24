نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الجبنة الشيدر من المنزل وسر قوامها المتماسك مثل الجاهزة في المقال التالي
تعد الجبنة الشيدر من أحلى واطعم أنواع الجبن المتواجدة في السوبر ماركت و معامل الألبان، حيث أصبحت تستخدم الجبنة الشيدر في العديد من الوصفات و الفطائر و السندوتشات فأصبح لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية، كما أن الأطفال يحبون مذاقها المميز لذلك يطلبونها دائمًا في الفطور و العشاء، ولكنها أصبحت غالية الثمن كثيراً وأصبح شراءها من الخارج مكلفة جدًا كما أنها غير آمنه لأنهم دائما يقومون بإضافة مواد حافظة لكى تساعدهم في مد الصلاحية، ولذلك سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير الجبنة الشيدر من المنزل بمكونات اقتصادية و متوفرة في جميع المناز.
مقادير الجبنة الشيدر
مكونات تحضير الجبنة الشيدر بسيطة جدًا ومتوفرة، والمكونات هي:
- 3/4 كوب من الزيت.
- كوب من اللبن البودرة.
- 3/4 كوب من الماء.
- 4 قطع جبنة مثلثات.
- معلقة كبيرة من النشا.
- 4 معالق كبيرة من عصير الليمون.
- معلقة صغيرة من الملح.
- 4 صفار بيض.
طريقة تحضير الجبنة الشيدر
سنقدم لكم بالخطوات طريقة عمل الجبنة الشيدر المنزلية وهي:
- يمكننا أستخدام الخلاط الكهربائي فى تحضير الجبنة الشيدر ولكن من الأفضل استخدام المضرب الكهربائي لكي يختلط المكونات جيداً.
- أولاً نأتي ببوله ونضيف بداخله الماء و الزيت.
- نضرب الزيت و الماء جيدًا حتى يختلط ويصبح لونهم فاتح.
- بعد ذلك نقوم بإضافة صفار البيض ونخلطه مع الزيت و الماء جيدًا لمدة 5 دقائق حتى يمتزجا المكونات ويختفي أثر البيض.
- نضيف على الخليط عصير الليمون لكى نتخلص من صفارة البيض ونستكمل ضرب المكونات جيداً.
- بعد ذلك نقوم بوضع حبات الجبن المثلثات ونقوم بضربها جيدًا حتى تذوب الجبن في الخليط.
- نضيف النشا و الملح و الحليب البودر مع الاستمرار في التقليب والضرب حتى تحصلين على قوام كريمي وناعم.
- نصفي خليط الجبنة الشيدر جيداً لكى نتأكد من عدم وجود تكتلات ثم نقوم بوضعها في بوله قابلة للحرارة.
- نضع حلة على النار ونملئ ⅓ فقط بماء.
- ثم نضع بولة الجبنة الشيدر في الإناء على نار هادئة لمدة 45 دقيقة.
- نخرجها بعد ذلك من بخار الماء ونضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى تتماسك تمامًا.
- تقطع الجبنة الشيدر شرائح و تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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