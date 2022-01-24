نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من المطبخ السورى …أطعم مناقيش تاكلها من المطبخ السوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أطعم المعجنات الموجودة ف المطبخ السوري المناقيش بصفة عامة وبصفة خاصة مناقيش الزعتر، فتعتبر مناقيش الزعتر من أطعم المعجنات الشهية التي يشتهر بها المطبخ السوري فتعتبر وجبة خفيفة جدًا ويتم تحضيرها بزيت الزيتون والقليل من السمسم ممزوجًا بحبة البركة ومضافًا إليه الزعتر ليجلب أطعم مذاق وطعم لا يوصف، ومن الممكن إضافة الأنواع المحببة والمتوفرة في المنزل من أنواع الجبن لإضافة مذاق مميز لها.

على الرغم من صعوبة إقناع المصريين بأطباق جديدة وغير مألوفة ، إلا أن المطعم السوري استطاع أن يرتقي إلى الصدارة بعد أن استحوذ على قلوب وعقول المصريين بالفطائر الحية والشاورما والفطائر اللذيذة والبيتزا ، ولكي لا ينفقوا الكثير من المال لشراء أطباق سورية ، سوف نوضح كيفية طهي مناقيش السبانخ.

المكونات التحضيرية لمناقيش الزعتر السوري.

نقدم لكم اليوم طرق صنع مناقيش الزعتر السوري حسب اصله بالمواد والخطوات ، وتعرف المناقيش بكونها من اشهر معجنات ليفانتي وظهرت في مصر منذ فترة مع انتشار اذا كنت معجب بها وتريد تحضيرها في المنزل بنفس الطعم فلم يعد صعب الان حيث انه كل ما عليك هو ان تسير على الخطوات والمقادير التى قد اوضحنها بالاسفل من أجل صناعتها وهى كتالى

مقدار ستة أكواب من الطحين الأبيض.

ملعقتان من ملح الطعام.

مقدار أربع ملاعق من الخميرة الفورية.

مقدار كوب من الماء بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من جبن الموتزاريلا ويتم بشره جيدًا.

مقدار كوب من البقدونس الأخضر ويتم فرمه بطريقة جيدة.

ملعقة صغيرة من كلًا من دقة الزعتر السوري، وحبة البركة السوداء.

نقوم بتحضير مايقرب من نصف كوب من زيت الزيتون.

خطوات تحضير عجينة المناقيش السوري المميزة.

نحضر إيناء ونضع به الطحين ونضيف الملح والسكر مع الدقيق ونخلطهم. نضع الخميرة في كوب من الماء الفاتر ونقلبها، ومن ثم نضعها بضع دقائق حتى تتفاعل. نحضر الخميرة ونسكبها في الإيناء على الدقيق ونقوم بعجن كل المكونات معًا حتى تصبح العجينة جاهزة. تترك العجينة مدة كافية حتى تمام تخمرها. نحضر العجينة ونضعها على سطح مغمور بالقيق ونقوم بفردها إلى دوائر. ونضع كافة الدوائر في صينية مدهونة بالكامل بالقليل من الزيت. نضع الجبن مع البقدونس ونخلط عليهم حبة البركة وزيت الزيتون وكذلك الزعتر ونخلقهم جيدًا حتى تتداخل كافة المكونات. بعد أن أحضرنا الحشو نضع منه حي سطح كل دائرة من العجين الموجود بالصينية. نقوم بإدخال الصينية داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة ويتم تركها لمدة ربع ساعة حتى تمام النضج.

المقادير

أما بالنسبة لمكونات صنع العجينة، فعليك تناول ثلاثة أكواب من الدقيق ، وكوب من الماء الدافئ، وربع كوب من زيت الذرة، وثلاث ملاعق من الحليب البودرة، وملعقة صغيرة من الملح، وملعقة صغيرة من السكر، وملعقتين كبيرتين من خميرة وبيضة.

بالنسبة لمكونات الحشوة، نقوم بإعداد رطل من السبانخ المفروم، وبصل كبير مقطع، وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وربع كوب من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من السماق، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وربع ملعقة صغيرة من فلفل أسود وربع ملعقة صغيرة فلفل حار.