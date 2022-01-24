ماسك سحري لإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء وتنظيف البشرة والتخلص من الجلد الميت

ماسك سحري لإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء وتنظيف البشرة يمكنك سيدتي التخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء بسهولة من خلال استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من جميع الشوائب التي تظهر في البشرة بطريقة فعالة وسريعة، حتى تظهر البشرة نضرة وخالية من البقع السوداء والبقع المختلفة التي تظهر فيها، فيمكنك اتباع مجموعة من الوصفات التي تساعدك في القضاء على الجلد الميت من طبقات البشرة للاستمتاع بها أكثر نضارة وحيوية واشراقة، حيث أن البقع البيضاء والبنية قد تكون السبب في الشعور بالإزعاج.

ماسك سحري لإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء وتنظيف البشرة

يمكنك التخلص من جميع الرؤوس التي تظهر في البشرة ببعض من الخطوات والطرق البسيطة التي تساعد في الحصول على بشرة نظيفة وخالية من البقع تماما، وهذه الوصفة الطبيعية تتكون من:

ملعقة ملح.

نصف كوب ماء.

طريقة التحضير

يتم تقليب المكونات جيدا ومن ثم استخدام هذا الغسول يوميا مرتين في الصباح وفي المساء.

حتى تتخلص من البقع والرؤوس السوداء والبنية التي تظهر في البشرة وتتسبب في التأثير على جمال المرأة.

ومن الممكن أن يتم استخدام صابونة الجلسرين مع هذا الغسول حتى تتمكن من ترطيب البشرة.

والتخلص تماما من الجفاف التي يظهر فيها.

ماسك القهوة للقضاء على رؤوس البشرة

من الممكن استخدام ماسك القهوة من أجل تقشير البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء التي تظهر فيها بسلاسة وسهولة وهذا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الهامة في تحضير ماسك القهوة للحصول على بشرة نقية وخالية من البقع، وتتكون الوصفة من التالي:

ملعقتين من البن.

ملعقة من السكر الخشن.

طريقة التحضير