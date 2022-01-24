مش هتشتري الجاهزة تاني.. الزبدة الفلاحي الاصلية وطريقه عملها في المنزل احلى من الجاهزة وداعا لشراءها من اليوم

مش هتتشري الجاهزة تاني.. الزبدة الفلاحي الاصلية وطريقه عملها في المنزل وأفضل من الزبدة الجاهزة، فالزبدة نقوم بتحضير الكثير من وصفات الأطعمة المختلفة سواء المعجنات أو الفطائر وغيرها من الأطعمة كما أنه يمكنك تحضير الأرز والمكرونة بالزبدة، وما يجعلنا نقوم بإدخالها في وصفات الأطعمة هي أنها تضيف طعم لذيذ ومميز للأطعمة كما أنه يضيف رائحة مميزة للأطعمة وبالإضافة إلى كل ذلك فإن لها عدة فوائد صحية مختلفة ومتعددة.

الزبدة الفلاحي الاصلية وطريقه عملها في المنزل

كوبان كبيران من الكريمة ذات القوام الثقيل.

رشة ملح.

طريقة التحضير:-

قومي بوضع الكريمة الثقيلة بداخل وعاء زجاجي واملئي الوعاء حتى المنتصف.

أحكمي غلق الزجاجة جيدًا وقومي برجّها حتى يتم فصل العجينة الزبدية عن الحليب السائل.

قومي بتصفية الزبدة عن الحليب وقومي بوضع الحليب في وعاء داخل الثلاجة لاستخدامه في أي وصفة أخرى.

قومي بغسل الزبدة المتكونة بالماء البارد ثم قومي بوضع الزبدة والملح على الزبدة وضعيها داخل الفريزر حتى تتجمد وابدئي في استخدامها.

خطوات تحضير الزبدة الفلاحي من اللبن

ضعي الحليب داخل قدر معدني وضعيه على النار حتى يغلي الحليب تمامًا.

قومي بوضع الحليب المغلي داخل الثلاجة لعدة ساعات حتى يتحول قوامه إلى قوام كريمي يشبه القشطة.

ضعي القشطة المتكونة من الحليب داخل وعاء معدني وقلبيه حتى تنفصل الزبدة عن الحليب وقلبيهم حتى يتكون لديك زبدة منفصلة وحليب منفصل.

ضعي الكتل الزبدية المتكونة داخل وعاء وضعيه داخل الثلاجة حتى تتجمد قليلًا ثم استخدميها.

أهم النصائح للحصول على زبدة فلاحي أصيلة

يجب اتباع بعض النصائح عند تحضير الزبدة الفلاحي ومن بين هذه النصائح ما يلي: