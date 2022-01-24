هشه ومقرمشه....سر من أسرار الحلواني في عمل لقمة القاضي المقرمشة خطوة بخطوة في 10 دقائق بس

عمل لقمة القاضي المقرمشة خطوة بخطوة، تعتبر لقمة القاضي من الحلويات الشرقية الشهيرة في مصر، حيث أنها من الحلويات اللذيذة والشهية عند عدد كبير من الأشخاص كما أنه يوجد لها أكثر من مسمى فيطلق عليها الزلابية والعوامة، ولكن يوجد بعض الأشخاص لا يستطيعون تحضيرها بشكل جيد وتكون طرية وغير مقرمشة، ولكن من خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية عمل لقمة القاضي.

عمل لقمة القاضي المقرمشة خطوة بخطوة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تحضير لقمة القاضي بكل سهولة وهي:

مكونات عمل لقمة القاضي

كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

رشه فانيليا.

كوب من الماء الفاتر.

ملعقة خميرة فورية صغيرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

رشه ملح.

زيت للقلي.

سكر بودرة.

شربات أو شيره

طريقة تحضير لقمة القاضي