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عمر شويل - جدة هشه ومقرمشه....سر من أسرار الحلواني في عمل لقمة القاضي المقرمشة خطوة بخطوة في 10 دقائق بس - ثقفني
عمل لقمة القاضي المقرمشة خطوة بخطوة، تعتبر لقمة القاضي من الحلويات الشرقية الشهيرة في مصر، حيث أنها من الحلويات اللذيذة والشهية عند عدد كبير من الأشخاص كما أنه يوجد لها أكثر من مسمى فيطلق عليها الزلابية والعوامة، ولكن يوجد بعض الأشخاص لا يستطيعون تحضيرها بشكل جيد وتكون طرية وغير مقرمشة، ولكن من خلال هذا المقال سوف نوضح كيفية عمل لقمة القاضي.
عمل لقمة القاضي المقرمشة خطوة بخطوة
هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تحضير لقمة القاضي بكل سهولة وهي:
مكونات عمل لقمة القاضي
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من نشا الذرة.
- رشه فانيليا.
- كوب من الماء الفاتر.
- ملعقة خميرة فورية صغيرة.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.
- رشه ملح.
- زيت للقلي.
- سكر بودرة.
- شربات أو شيره
طريقة تحضير لقمة القاضي
- في إناء نقوم بوضع الماء الفاتر ونضيف عليه السكر والخميرة ونقلبهم جيداً ثم نقوم بوضع ¼ كوب من الدقيق إليه ونقلب المكونات جيداً، وبعدها نقوم بتغطية الإناء وتركه حتى يختمر.
- في إناء آخر نقوم بوضع الدقيق والنشا والفانيليا والملح ونضيف إليهم مزيج الخميرة بعد اختماره ونقوم بتقليب المكونات جيداً حتى يصبح الخليط متجانس و يتكون لدينا عجينة قوامها مطاط.
- نقوم بتغطية الإناء بكيس بلاستيكي ونتركها على جنب في مكان فاتر لمدة 30 دقيقة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
- في مقلاة عميقة نقوم بوضع كمية غزيرة من الزيت على نار متوسطة حتى يكون الزيت دافئاً.
- نقوم بدهن اليد بالزيت ونحضر ملعقة شاي صغيرة ونغمسها في الزيت ونقوم بتشكيل العجينة باستخدام الملعقة ونضع العجينة داخل الزيت وسوف نلاحظ أن العجينة أصبحت بشكل دائري.
- تكرر هذه الخطوة حتى يتم الانتهاء من الكمية ويتم قلي لقمة القاضي حتى تصبح باللون الذهبي الفاتح ونخرجها من الزيت على ورق مناديل مطبخ.
- بعد ذلك يتم قلي لقمة القاضي مرة أخرى في الزيت لتأخذ اللون الذهبي الجميل وتصبح مقرمشة.
- يتم إخراج لقمة القاضي من الزيت على الشربات ويتم تقليبه جيداً حتى تتشرب لقمة القاضي الشربات ثم يتم إخراجها لكي لا تتشرب الكثير من الشربات.
- يمكن استبدال الشربات في لقمة القاضي ورش الزلابية بالسكر البودرة فقط.
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