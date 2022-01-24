كوب واحد يومياً قبل النوم يقضي تماماً على دهون البطن وحرق الدهون المتراكمة في الجسم ويخلصك من الكرش في 3 أيام

كوب واحد يومياً قبل النوم يقضي تماماً على دهون البطن وحرق الدهون، يوجد عدد كبير من الأشخاص يعانون من الوزن الزائد والسمنة ويريدون التخلص من هذه المشكلة، ومن أجل ذلك يقومون بالبحث عن الوسائل والطرق المختلفة التي يمكن أن تساهم في إنقاص الوزن من دون أن يكون تكلفتها عالية، وهناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن تجهيزها وتناولها بجانب اتباع نظام غذائي صحي من أجل إنقاص الوزن والمساعدة في التخسيس.

كوب واحد يومياً قبل النوم يقضي تماماً على دهون البطن وحرق الدهون

توجد أنواع مختلفة من المشروبات الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل فقدان الوزن فمنها المشروبات الساخنة والباردة، ومن هذه المشروبات:

مشروب الليمون الساخن لحرق الدهون

يساهم تناول مشروب الليمون الساخن في زيادة حرق الجسم حيث يمكن تناوله من أجل التخلص من الدهون الزائدة في الجسم.

مشروب الكمون لتخسيس الجسم

يساعد تناول الكمون الساخن على حرق دهون الجسم حيث أنه يعمل على حل مشكلة الوزن الزائد.

شاي الهندباء لحرق دهون الجسم

يمكن استخدام شاي الهندباء في تقليل الوزن الزائد حيث أن تناوله يعمل على التخلص من السوائل الموجودة في الجسم ومنها يقل الوزن.

عصير الخيار لحرق دهون البطن

يعد الخيار من الخضروات التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة كما أنه يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن، ويمكن تناول عصير الليمون بشكل يومي قبل الذهاب إلى النوم ووضع الزنجبيل والليمون عليه من أجل تغيير مذاقه وسوف تلاحظين الفرق في إنقاص الوزن إذا تم الاستمرار في استخدام هذا المشروب.

شاي البابونج للتخسيس

وصفة القرفة والزنجبيل لإنقاص الوزن

لتحضير هذه الوصفة يجب اتباع الخطوات التالية:

مكونات وصفة القرفة والزنجبيل للتخسيس

ملعقة شاي أخضر كبيرة.

½ لتر ماء بارد.

ملعقة قرفة كبيرة.

عصير ليمونه.

½ لتر ماء مغلي.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج.

عشر نقاط فيتامين سي.

ملعقة خل تفاح كبيرة.

طريقة تحضير الزنجبيل لحرق دهون البطن