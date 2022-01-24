خلطة السبع بهارات الاصلية الشهيرة بالطعم الهندي المميز في المنزل خطوة بخطوة احلى من الجاهزة

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عمر شويل - جدة خلطة السبع بهارات الاصلية الشهيرة بالطعم الهندي المميز يشتهر المطبخ العربي والمطبخ الآسيوي بأشهى الأطباق المتنوعة، ويرجع سبب هذه الشهرة إلى استخدام البهارات في تلك الأطباق، حيث تمنح البهارات الطعام مذاق خاص ومميز، ولعل أشهر تلك البهارات هي خلطة السبع بهارات، فهي مزيج من البهارات الهندية الأصلية، وتستخدم هذه البهارات لتحضير أطباق اللحوم والدواجن، وسوف نتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.

خلطة السبع بهارات الاصلية الشهيرة بالطعم الهندي المميز

يمكن لأي سيدة تحضير خلطة بهارات في المنزل لتقليل تكلفة شرائها من العطار، كذلك لضمان طريقة طحنها وتجهيزها للحصول على نكهة قوية ومميزة، وسوف نقدم لكي أهم مكونات هذه الخلطة الشهيرة:

ثلاث ملاعق كبيرة فلفل أسود حب.

ملعقتين كبيرتين كمون حب.

ملعقة كبيرة كزبرة حب.

نصف ملعقة كبيرة حبهان (هيل) حب.

اثنان حبة جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة قرنفل صحيح.

نصف عود قرفة.

طريقة تحضير خلطة السبع بهارات في المنزل

توضع جميع البهارات المذكورة في صينية وتدخل الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة متوسطة.

يترك خليط البهارات حتى يبرد.

يتم تكسير حبة جوزة الطيب بمفردها.

أما باقي البهارات فيتم طحنها في الجزء الخاص بطحن التوابل في الخلاط الكهربائي، أو عن طريق استخدام مدقة الثوم ونطحنهم.

يتم وضع خليط البهارات في برطمان نظيف وجاف لحين استخدامه.

وبذلك نكون قد حصلنا على خليط السبع بهارات الأصلي بأقل تكلفة في المنزل.

استخدامات الخلطة في الوصفات

تدخل خلطة السبع بهارات في العديد من الأطباق الشرقية المميزة والرئيسية، ومن أهم هذه الوصفات:

تتبيلة الدجاج المشوي

تستخدم خلطة السبع بهارات في تتبيلة الدجاج المشوي، وذلك مع بصلة متوسطة الحجم، ثمرة طماطم، ثمرة فلفل رومي، تخلط جميع المكونات في الكبة، وتتبل الفرخة بها لمدة ليلة كاملة.

تتبيلة الشاورما

للحصول على أطعم شاورما سواء لحم أو دجاج، قومي بإضافة ملعقة من خلطة السبع بهارات إلى التتبيلة، مع كوب زبادي، ثلاث ملاعق من الخل، ربع كوب زيت.

تحضير الكبسة

يشتهر المطبخ العربي وخاصة الخليجي بالكبسة السعودية، ولإعداد أشهى طبق كبسة أضيفي ملعقة صغيرة من السبع بهارات إلى كل نصف كيلو من الأرز 500 جرام، بالإضافة إلى ورق لورا، ربع ملعقة صغيرة كركم، حبة ليمون مجفف، ملعقة كبيرة من الصلصة.