نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الليزر الفازلين لإزالة الشعر في المنزل بدون تعب ولا دفع فلوس كتير في سناتر التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بديل الليزر الفازلين لإزالة الشعر والتبيض الفوري للجلد والمناطق الحساسة، يتساءل الكثير من الفتيات والنساء عن طرق سهلة لإزالة الشعر الزائد باستخدام بالفازلين، لذلك نستعرض معكم اليوم كيفية تحضيرها وأهم مكوناتها حتى تستطيعين إزالة الشعر من الجذور، لأن وصفتنا اليوم قادرة على شد الشعرة من البصيلة بكل سهولة، مع عدم تسببها في ظهور بثور أو حبوب، بالإضافة إلى أن مكوناتها طبيعية ولا تسبب حساسية للبشرة والتهابها، فكل امرأة قادرة على صنع وصفة قوية في إزالة الشعر، وإعطاء الجلد الرطوبة اللازمة عند اتباعها لخطوات اليوم.

بديل الليزر الفازلين لإزالة الشعر

يوجد الكثير من الوصفات لإزالة الشعر ولكن سنقدم أقوى تلك الوصفات كالتالي:

المكونات

ملعقة من الفازلين الطبيعي.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الترمس المطحون.

مقدار ماء الورد.

مقدار من عصير الليمون.

طريقة التحضير

في البداية لابد من إذابة الفازلين من خلال وضعه في طبق ثم في طبق كبير به ماء ساخن، قومي بخلط المكونات السابقة معا بشكل جيد للحصول على العجينة المناسبة لإزالة الشعر، قومي بفرد العجينة مع اتجاه الشعر و اسحبيها سريعا عكس اتجاه الشعر، كرر العملية حتى يتم إزالة الشعر كليا من الجلد.

خلطات الفازلين لإزالة الشعر

يمكنك تجربة وصفة أخرى بمكونات طبيعية أيضا حتى تصلين إلى النتيجة المطلوبة، ومكوناتها التالية:

المكونات

ملعقة كبيرة الحمص المطحون.

نصف ملعقة من بودرة الكركم الخاصة بالبشرة.

ثلاث ملاعق من حليب سائل

نصف ملعقة من فازلين الخام

طريقة التحضير

يتم إذابة الفازلين اولا عن طريق بخار الماء الساخن، ثم قومي بمزج المكونات السابقة جيدا في وعاء حتى يتم الوصول إلى عجينة متجانسة، ضعي العجينة على الجزء المراد إزالة الشعر الزائد منه، وذلك في اتجاه الشعر، واتركيها بضع دقائق، ثم ازيليها عكس اتجاه الشعر سريعا، يتم غسل البشرة فور الانتهاء من باقي الجسم بماء دافئ.

فوائد الفازلين للبشرة