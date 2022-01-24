سر عمل الطحينة البيضاء الخام بالسمسم في المنزل أثقل وأحسن من الجاهزة

تعد الطحينة من الأكلات المغذية والتي تحتوي السمسم، والذي يساعد في الحماية من الأنيميا، لاحتوائه على الكالسيوم والحديد، كما يساعد على نمو العظام، ويساعد السمسم في زيادة وزن الأطفال بشكل ملحوظ، وعندما تذهب إلى المطاعم يتم تقديم طبق الطحينة البيضاء بجانب المأكولات، ونتساءل عن المكونات المصنوعة منها وما السر وراء طعمها وقوامها، لذلك تجد الكثير يبحث في جوجل وخاصة مواقع الطبخ حول طريقة إعداد الطحينة بالسمسم في المنزل مثل المطاعم، حيث تحتوي على مكونات بسيطة وسهلة حيث تعد من فواتح الشهية.

مكونات طحينة السمسم الخام

كوب من السمسم.

نصف كوب من الطحين.

كوب من الزيت.

طريقة إعداد طحينة السمسم الخام

نقوم بوضع السمسم في طاسة على النار ونقوم بتقليبه حتى يتم تحميصه.

بواسطة المطحنة نقوم بطحن السمسم المحمص جيدا.

نوضع الطحين علي السمسم ويوضع في الخلاط.

نقوم بإضافة الزيت بالتدريج حتى نحصل على قوام الطحينة الخام.

نحفظ الطحينة في برطمان زجاج داخل الثلاجة.

نقوم بأخذ نصف كوب لعمل الطحينة البيضاء.

مكونات الطحينة البيضاء

نصف كوب من الطحينة الخام.

علبة زبادي.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.

عصير الليمون.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الكزبرة الجافة.

أربع ملاعق من الزيت.

كوب من الماء الدافئ.

طريقة إعداد الطحينة البيضاء بالسمسم