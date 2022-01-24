بكوب من السميد اعملي ألذ حلى ليالي لبنان” المدلوقة” في البيت أحلى من الجاهزة

طريقة عمل حلى ليالي لبنان ، الحلويات الشرقية من أجمل الحلويات التي يمكن أن تقوم بإعدادها لأسرتك ولن يملوا من تناولها بلا سيطلبونها باستمرار، ومن الحلويات الشرقية التي أصبحت منتشرة كثيرة في المحلات هي حلى ليالي لبنان المعروف أيضا باسم ليالي حلب و ليالي الشام و حلوي السميد والمحلاية وغيرها من الأسماء، ولكنها في النهاية نوع واحد من السهل أن تقومي بإعداده لأسرتك دائما، ولكن يجب أن تكون على علم بالطريقة الصحيحة التي تساعدك في الحصول عليه بطعم لذيذ، وهذا ما سوف نقدمه لكي خلال المقال.

طريقة عمل حلى ليالي لبنان

المكونات :

ليالي لبان مكوناته بسيطة للغاية وغالبا ما تكون موجودة في كل منزل، حيث أنها بسيطة وسهلة للغاية اشتهرت دولة لبنان بحلوى ليالي لبنان ويتم تحضيرها بكثرة فس شهر رمضان الكريم، فإذا كنت ممن يعشن الحلوى المصنوعة بالسميد فستعجبك حلوى ليالي لبنان قم بإعدادها الآن من خلال الخطوات والمكونات التالية:

كوب سميد ناعم.

ستة أكواب لبن.

نصف كوب فستق.

نصف كوب سكر ناعم.

قشطة.

مكسرات.

ربع كوب ماء زهر.

قطر.

خطوات عمل حلى ليالي لبنان في البيت

في إناء غويط قومي بوضع السميد مع اللبن والسكر الناعم وقلبيهم معا.

ضعي الإناء على البوتاجاز على نار متوسطة حتي يبدأ في الغليان، ويجب أن تقومي بتحريك الخليط بشكل مستمر.

يتم وضع ماء الزهر إلى السميد واللبن وحركيهم معا جيدا.

احضري طبق تقديم الحلوي ويفضل أن يكون واسع، ثم اسكبي ثلثي الخليط واحرصي أن يكون سمكه 1 سم تقريبا.

ضعي الفستق على الثلث الأخير من المزيج ثم وزعيه على طبق التقديم.

يتم وضع طبق ليالي لبنان في الثلاجة لأكثر من ساعة.

وزعي طبقة خفيفة من القشطة على وجه الطبق.

ثم يتم رش المكسرات على الوجه ويتم تقديمها مع القطر الثقيل أو العسل لتأخذ شكل ومظهر جذاب للغاية تجذب الجميع لتناوله وطلبة دائماً.

هذه الطريقة سوف تجعلك تقدمي حلوي لذيذة ومفيدة لصحة أطفال لأنها تحتوي على الكالسيوم الموجود باللبن بالإضافة إلى المكسرات الغنية بالبروتين.