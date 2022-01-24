وفري وحافظي على صحة أبنائك طريقة عمل شيكولاتة بونتي بمكونات اقتصادية

تعتبر شيكولاتة باونتي من الوصفات الرائعة التي يتم تقديمها لجميع الأسرة حيث تعتبر من الحلويات الغربية في الأصل ولكن اشتهرت هنا بعد ذلك وأصبح هناك العديد من الأشخاص يعشقون هذه الحلوى التي يمكنكم تحضيرها بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات البسيطة للغاية التي يمكنكم تحضيرها في وقت قليل فهي لا تأخذ مجهود كبير من أجل التحضير، كما يجب الإشارة أن الشكولاتة يتم استخدامها في العديد من الوصفات المختلفة، شوكولاتة باونتي هي واحدة من أصناف الشوكولاتة الأكثر شعبية ومحبوبة بسبب مذاقها اللذيذ ونكهة الكاكاو الغنية الممزوجة بنكهة الشوكولاتة مذاقها مثل الشيكولاتة والشوكولاتة هي من الأطعمة المفضلة التي يستمتع بها الناس من جميع الأعمار صغارا وكبارا ويحبها كثير من الناس مع القهوة وهنا في السطور التالية ما مدى سهولة صنع الشوكولاتة باونتي في المنزل تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لعمل شكولاتة باونتي

يمكنكم عملها من خلال المقادير الآتية:

4 كوب من الجوز الهند الناعم

كوب حليب مركز .

واحد ملعقة من النشاء

قليل من الملح

طريقة تحضير شوكولاتة باونتي

يمكنكم تحضير شكولاتة باونتي بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية:

حضري وعاءً كبيرًا واخلطي المكونات والحليب المحلي والنشا وجوز الهند الناعم والملح واخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح الملمس ناعمًا ومتجانسًا.

ثم نشكل الشوكولاتة الفاخرة حسب الرغبة أو على شكل مستطيل مثل المستطيل الجاهز.

وضع صينية الشوكولاتة في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك الشكل النهائي تمامًا.

نحضر صوص الشوكولاتة في حمام مائي ونغمس البونتي في صوص الشوكولاتة ثم ضعيها في الثلاجة مرة أخرى حتى تتجمد.

ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة وقدمي لأطفالك طعمًا خاصًا.

القيمة الغذائية الشيكولاتة باونتي

تحتوي شكولاتة باونتي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للصحة، مما يعني أن استهلاكها يوفر الفوائد الصحية التالية: