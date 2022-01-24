وداعاً للرؤوس السوداء المزعجة والتخلص منها بالبيض والعسل نهائياً

تركز النساء والفتيات بشكل كبير في التفاصيل الصغيرة في البشرة لذلك تبدو مشكلة البشرة كثيرة ومتعددة لدي الفتيات، ومن المشكلات البسيطة والدقيقة جداً التي تعاني منها الفتيات هي مشكلة ظهور الرؤوس السوداء في منطقة الأنف وبعض من المناطق الأخرى وهي عبارة عن نوع المندوب الدقيقة جداً التي تظهر ويوجد نوعان منها تبدو في البداية عبارة عن نقاط بيضاء وبعد ذلك تتحول إلى اللون الأسود، ولا تعتبر المشكلة في الرؤوس السوداء هي المظهر الخارجي فقط لأنها تؤدي إلى مشكلات في البشرة عميقة فيما بعد مثل تراكم الدهون وعدم إفراز الدهون بشكل منتظم للبشرة مما يؤدي إلى ظهور الحبوب، ويوجد العديد من الطرق المنتشرة للتخلص من تلك الرؤوس السوداء من أمثلة إبرة الرؤوس السوداء التي لا تعتبر مفيدة لمسام البشرة لذلك نقدم لكم الحل الطبيعي اليوم من خلال هذا المقال.

وصفة البيض والعسل للرؤوس السوداء

مكونات الوصفة:

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

قطرات من عصير الليمون.

بياض اثنين من البيض.

طريقة التحضير:

نقوم بوضع بياض البيض أولاً في بولة عميقة ثم اخفاقه باستخدام الشوكة أو حسب الرغبة ولكن لا بد أن تظهر الرغوة وبعد ذلك نقوم بتركه. في الخطوة الثانية نقوم بوضع قطرات معدودة من عصير الليمون لمنع تهيج البشرة وبعد ذلك يتم إضافة عسل الأبيض وتقليب جميع المكونات حتى تمام الاندماج. غسل الأنف والمكان المراد وضع الوصفة عليه بمعني الأماكن ذات الرؤوس السوداء ثم وضع عليها الماسك بعد أن يصبح قوامه ثقيل ووضع منديل ورقي نظيف فوق الماسك. ويمكنك وضع أكثر من طبقة من المناديل في حاله عمق ظهور الرؤوس السوداء، بعد جفاف الوصفة بشكل جيد يتم إزالة المناديل برفق. يتم غسل الوجه جيداً بالماء البارد والغسول الخاص بك للتخلص من رائحة البيض وإذا كنت تريد نتائج سريعة يمكنك استخدام الماسك مرتين في الأسبوع.

كيفية الوقاية من الرؤوس السوداء:

إذا كنتي ترغبين في التقليل من ظهور الرؤوس السوداء يجب إزالة الدهون التي تعتبر السبب الأول في ظهور تلك الرؤوس المزعجة باستخدام تونر طبيعي مثل ماء الشاي الأخضر أو ماء الزهر والمسح بقطنة يومياً.