طريقة ‏عمل الكحك الناعم في البيت ‏مثل الجاهز بمكونات اقتصادية

الكحك ‏من المخبوزات الشهية ‏التي يفضلها كثير من الأشخاص، ويتم إعداده الكحك بالعديد من الطرق والنكهات والأشكال المختلفة، وكما يتم تقديم الكحك في الأعياد أو المناسبات ‏ويتم تناول الكحك بجانب الشاي والمشروبات الساخنة، وكما يتميز الكحك بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من المحلات ‏ويتميز بمذاق رائع ومختلف ‏‏كما يحتوي الكحك على عناصر غذائية مفيدة للجسم الإنسان ‏مثل البروتين والكربوهيدرات ويحافظ الكحك أيضاً على مناعة الجسم ويقويها ‏بالإضافة ‏إلى بعض الإضافات الغذائية الضرورية الأخرى لجسم الإنسان سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكحك الناعم ‏بمكونات اقتصادية وبسيطة في البيت من خلال هذا المقال.

طريقة ‏ عمل الكحك الناعم

المكونات:

كيلو جرام من الدقيق الأبيض .

نصف كيلو جرام من السمن .

أثنين ملعقة كبيرة من السكر .

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر .

ملعقة صغيرة من رائحة الكحك .

نصف كوب من اللبن .

ربع ‬ كوب من السمسم .

ذرة من ملح الطعام .

كمية من السكر البودرة للتزيين .

طريقة التحضير :