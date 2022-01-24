نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكحك الناعم في البيت مثل الجاهز بمكونات اقتصادية في المقال التالي
الكحك من المخبوزات الشهية التي يفضلها كثير من الأشخاص، ويتم إعداده الكحك بالعديد من الطرق والنكهات والأشكال المختلفة، وكما يتم تقديم الكحك في الأعياد أو المناسبات ويتم تناول الكحك بجانب الشاي والمشروبات الساخنة، وكما يتميز الكحك بمكونات بسيطة ولا داعي لشرائها من المحلات ويتميز بمذاق رائع ومختلف كما يحتوي الكحك على عناصر غذائية مفيدة للجسم الإنسان مثل البروتين والكربوهيدرات ويحافظ الكحك أيضاً على مناعة الجسم ويقويها بالإضافة إلى بعض الإضافات الغذائية الضرورية الأخرى لجسم الإنسان سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الكحك الناعم بمكونات اقتصادية وبسيطة في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الكحك الناعم
المكونات:
- كيلو جرام من الدقيق الأبيض.
- نصف كيلو جرام من السمن.
- أثنين ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من رائحة الكحك.
- نصف كوب من اللبن.
- ربع كوب من السمسم.
- ذرة من ملح الطعام.
- كمية من السكر البودرة للتزيين.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء وضعي فيه كيلو جرام من الدقيق الأبيض وملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج بودر وربع كوب من السمسم وملعقة صغيرة من رائحة الكحك ثم بعد ذلك تقلب المكونات جيداً وتعجن حتى تمتزج ويتم بعد ذلك إضافة نصف كيلو جرام من السمن على خليط الدقيق مع التقليب جيداً حتى تتداخل السمن مع الدقيق تماماً مع الاستمرار في العجن.
- الخطوة الثانية يتم إضافة نصف كوب من اللبن ثم نستمر في العجن حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة ولينة ثم بعد ذلك نترك العجينة لمدة ساعه تقريباً حتى ترتاح وبعد ذلك يتم تشكيل العجينة إلى كرات ثم يتم تزيينها بإستخدام المنقاش أو بإستخدام القوالب المخصصة للكحك.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ثم رصي الكحك بها قومي بإدخال صينية الكحك إلى الفرن على درجة حرارة هادئة حتى تمام النضج ويكتسب الكحك اللون الذهبي الفاتح وبعد ذلك قومي بإخراج صينية الكحك من الفرن بعد ذلك عندما يبرد الكحك تماماً رصي الكحك في طبق للتقديم قومي بتزيين الكحك بالسكر البودرة وبعد ذلك أصبح الكحك جاهز للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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