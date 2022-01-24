المطاطية ببلاش.. ب 3 مكونات اعملى الجبنة الموتزاريلا الجاهزة ارخص واحلى من الجاهزة بمكونات متوفرة في كل منزل

المطاطية ببلاش.. ب 3 مكونات اعملى الجبنة الموتزاريلا الجاهزة بالطبع تعتبر الجبنة الموتزاريلا من أهم أنواع الجبن التي يتم العمل على استهلاكها بكميات كبيرة لطيب طعمها وقوامها المطاطي الرائع، يمكنك عمل الموتزاريلا داخل منزلك دون الحاجة للشراء من الخارج ودفع مبلغ كبير للغاية حيث أننا وفرنا لكم طريقة عمل لها سريعة بأقل المكونات الموجودة بالمنزل والتي سوف تساهم في عمل وصفات بالموتزاريلا رائعة للغاية لن تنسيها.

ب 3 مكونات اعملى الجبنة الموتزاريلا الجاهزة

مكونات عمل الجبن الموتزاريلا

ربع كوب صغير عصير ليمون طازج.

نصف كوب صغير الحجم من الخل.

ثمانية أكواب ونصف من الحليب الطازج ويجب استخدامه كامل الدسم.

طريقة التحضير:

نجهز وعاء كبير نضعه على النار ونضيف له الحليب والعصير وكذلك الخل ع التقليب ومن ثم ستظهر لكم مجموعة من القطع ذات اللون الأبيض.

ونقلب بشكل مستمر حتى نحصل على قطع كاملة من الحليب مثل قطع الجبن، ويبدأ الحليب بعدها في التجبن ومن ثم نقوم بتهدئة النار على الحليب ونضع شياطة ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام مطاطي.

نقوم بإخراج القطع من الحليب حتى نزل السائل الزائد، ثم نقوم بتجميد الجبن في الفريزر.

ونخرجه للاستخدام ونقطعه على شكل أصابع أو من خلال البشر بكل سهولة واستخدامها.

فوائد الموتزاريلا

هناك مجموعة كبيرة من الفوائد الموتزاريلا التي تعتبر من أشهر أنواع الجبن ومن أهم فوائدها ما يلي:

الفوسفور: تحتوي الجبنة على الفسفور بكميات كبيرة ومن ثم تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل وتحسن من عمل الكلى بشكل كبير.

البروتين: تحتوي الموتزاريلا على نسبة عالية من البروتين والذي يساعد في نمو العضلات وبناءها بشكل ممتاز مع تقوية العظام.

وصفات بالموتزاريلا

تدخل الجبنة في مجموعة كبيرة من الوصفات الشهية وبالأخص البيتزا والمعجنات المختلفة التي يتم الحرص على تناولها من قبل مجموعة كبيرة من المواطنين بجانب إمكانية تناولها مع المكرونة البشاميل وتناولها مع البطاطس باللحم المفروم، يمكنك استخدامها مع معظم الوصفات لتعطي مذاق وقوام مختلف لها وهي مفضلة لدى الصغار بشكل كبير حيث يعشق الصغار تناولها في البيتزا بصورة خاصة.