مقشر القهوة والسكر الطبيعي لإزالة الجلد الميت والتمتع ببشرة ناعمة

تعتبر البشرة أكثر عرضه للجفاف في فصل الشتاء لذلك لا بد من ترطيب البشرة مرتين على الأقل يومياً بالمرطب المناسب لطبيعة البشرة وحتى تبدو البشرة مشرقة بإستمرار لا بد من عمل تقشير أسبوعي على الأقل بمكونات طبيعية في المنزل حتى يساعد على نعومة البشرة وتبقى بمظهر صحي باستمرار ولا بد من استخدام مكونات طبيعية حتى لا تؤثر على البشرة فيما بعد حيث يوجد الكثير من أنواع المقشر الكيميائي لإزالة الجلد الميت ولكن لا تعتبر تلك المكونات تصلح لبشرة الوجه لذلك اليوم نقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تقشير الجلد الميت بسهوله واعطاء ملمس ناعم وللتعرف على طريقة تحضير المقشر الطبيعي للوجه يمكنك التعرف على مكونات عبر السطور التالية.

مقشر طبيعي للوجه لإزالة الجلد الميت

مقشر القهوة والسكر:

ملعقة كبيرة من السكر الناعم.

ملعقتين كبيرتين من القهوة الخالية من الإضافات.

ملعقة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

تحضير بولة من البلاستيك صغيرة الحجم ووضع فيها كمية السكر والقهوة ومزجهم معاً ثم وضع عسل النحل والتقليب باستخدام ملعقة خشبية صغيرة حتى لا يحدث أكسدة للعسل. عند وضع المقشر على الوجه لا بد من غسل الوجه بالغسول الخاص بك ثم تجفيفه ووضع المقشر على الوجه مع فرك الخليط بهدوء بحركات دائرية ثم تركه على الوجه لمدة عشر دقائق. بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء البارد حتى لا تتأثر المسام ويتم تكرار مقشر القهوة والسكر مرة كل أسبوع حتى نحصل على بشرة ناعمة.

فوائد القهوة والسكر:

تفيد القهوة في منح النضارة الكاملة فهي تغذي البشرة وتعمل على إعطائها الفيتامينات المتاحة للوجه.

يفضل استخدام السكر الأبيض الناعم جداً حتى لا يجرح البشرة ويؤثر عليها فيما بعد.

تحتوي القهوة على حمض الهيالورونيك الذي يمنح البشرة البياض والنضارة.

يعمل إزالة الجلد الميت على عدم ظهور التجاعيد في وقت مبكر.

نصائح عند استخدام مقشر البشرة:

أن يكون ملمس السكر ناعم جداً وعدم الفرك بشكل سريع خاصةً للبشرة التي تكون معرضه للحبوب، بالإضافة إلي عدم تكرار الماسك أكثر من مرة بالاسبوع.