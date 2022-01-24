الهوت صوص بأسهل وأفضل طريقة لعمل هريسة الشطة الحارة بالمنزل

تعتبر هريسة الشطة واحدة من الأطعمة المشهورة بشكل عالمي، وبالتحديد داخل وطننا العربي فهي منتشرة جداً ويعشقها الكثيرين، حيث أنها تُعطي المَذاق الخاص للطعام، وذلك نظراً لأهميّتها أيضاً للجسم، وهو ما قد يدفع الكثيرات من ربات البيوت لتتساءل عن أسهل وأفضل طريقة لعمل هريسة الشطة، لذا في السطور التالية سوف نعرض لكم بالتفصيل طريقة عمل هريسة الشطة، حتى تستمتعوا بأفضل مذاق الطعام الذي يتم تناوله مع هريسة الشطة.

مكونات هريسة الشطة

سوف نحتاج إلى واحد كيلو جرام من الفلفل الحار ذات اللون الأحمر.

كما سوف نحتاج إلى نصف كيلو جرام من الفلفل الحار ذات اللون الأخضر.

2 حبة فلفل أحمر حلو.

6 فصوص مفرومة من الثوم.

مقدار نصف ملعقة ذات الحجم الكبير من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

سوف نحتاج القليل من الخل أو عصير الليمون.

واحد كوب من معجون الطماطم.

طريقة تحضير هريسة الشطة

تعد طريقة عمل هريسة الشطة واحدة من أسهل الطرق، حيث يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع الطريقة التالية:

في البداية نقوم بفرم كل من الفلفل الأحمر وكذلك الفلفل الأخضر معاً، وذلك حتى يصبح القوام ناعم جداً.

نقوم أيضاً بفرم الفلفل الحلو، ثم نقوم بإضافته إلى الخليط السابق.

نضيف الثوم المفروم إلى الخليط مع التقليب الجيد، ثم نضعه داخل وعاء على نار هادئة لمدة تصل إلى 10 دقائق.

نقوم بإضافة عصير الليمون أو الخل إلى الخليط، وكذلك نضيف عصير الطماطم.

نضيف الملح ونقلبهم جيداً مع بعضهم البعض.

نقوم بتجهيز البرطمانات التي تحفظ بداخلها هريسة الشطة.

نقوم بإضافة الهريسة داخل البرطمانات بصورة تدريجية، وعقب الانتهاء نضع فوق الخليط مقدار من زيت الزيتون، وبذلك يكون أعلى طبقة من الهريسة داخل البرطمان حتى لا تتعرض للتعفن.

يتم حفظ برطمانات هريسة الشطة داخل الثلاجة حتى لا يفسد مذاقها.

أهم وأبرز الفوائد لهريسة الشطة

تتميز هريسة الشطة بالعديد من الفوائد للجسم والتي من أبرزها الآتي: