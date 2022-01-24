طريقة عمل سندوتشات فاهيتا الدجاج بأسهل والذ طريقة أحلي من المطاعم

هناك العديد من الوصفات و الوجبات السريعة التي يتم شراؤها بشكل دائم من المطاعم وهذا لأنها تتميز بطعم ومذاق جميل ومن أهم الوجبات السريعة التي يتم طلبها كثير سندوتشات فاهيتا الدجاج، هذا النوع من السندوتشات يتميز بطعم مختلف تمامًا يحبه الجميع من الصغير والكبير، كما أنه من الوجبات المغذية جدًا و المشبعة لأنه يحتوي على البروتين وهي الفراخ والخضروات لذلك يحرص جميع الأمهات على تحضير هذه سندوتشات الفاهيتا من المنزل لكي يستطيعون أن يتناول ابنائها طعام صحي ومغذي من المنزل.

مقادير سندوتشات فاهيتا الدجاج

تعد سندوتشات فاهيتا الدجاج من اكثر الوصفات الاقتصادية جدًا التي لا تحتاج إلى مقادير كثيرة ولكن جميع المكونات مغذية جدا ومفيدة للجسم، والمكونات هي:

نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع الشرائح.

3 حبات من الفلفل الألوان المقطع شرائح.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

مقادير التتبيلة

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

كوب من الزبادي.

ربع كوب من الخل الأبيض.

7 معالق من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الصويا صوص.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.

خبز التورتيلا او اي نوع مفضل.

طريقة تحضير سندوتشات فاهيتا الدجاج

هذه الوصفة من أسرع واسهل الوصفات التي يمكن أن تحضيرها في وقت سريع كوجبة عشاء أو غذاء، الطريقة هي: