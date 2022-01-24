نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل سندوتشات فاهيتا الدجاج بأسهل والذ طريقة أحلي من المطاعم في المقال التالي
هناك العديد من الوصفات و الوجبات السريعة التي يتم شراؤها بشكل دائم من المطاعم وهذا لأنها تتميز بطعم ومذاق جميل ومن أهم الوجبات السريعة التي يتم طلبها كثير سندوتشات فاهيتا الدجاج، هذا النوع من السندوتشات يتميز بطعم مختلف تمامًا يحبه الجميع من الصغير والكبير، كما أنه من الوجبات المغذية جدًا و المشبعة لأنه يحتوي على البروتين وهي الفراخ والخضروات لذلك يحرص جميع الأمهات على تحضير هذه سندوتشات الفاهيتا من المنزل لكي يستطيعون أن يتناول ابنائها طعام صحي ومغذي من المنزل.
مقادير سندوتشات فاهيتا الدجاج
تعد سندوتشات فاهيتا الدجاج من اكثر الوصفات الاقتصادية جدًا التي لا تحتاج إلى مقادير كثيرة ولكن جميع المكونات مغذية جدا ومفيدة للجسم، والمكونات هي:
- نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع الشرائح.
- 3 حبات من الفلفل الألوان المقطع شرائح.
- بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.
مقادير التتبيلة
- ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.
- كوب من الزبادي.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- 7 معالق من الزيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الصويا صوص.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من السبع بهارات.
- ملح.
- فلفل أسود.
- كوب من الجبنة الموتزاريلا المبشورة.
- خبز التورتيلا او اي نوع مفضل.
طريقة تحضير سندوتشات فاهيتا الدجاج
هذه الوصفة من أسرع واسهل الوصفات التي يمكن أن تحضيرها في وقت سريع كوجبة عشاء أو غذاء، الطريقة هي:
- أولاً نأتي ببوله كبيرة ونضع بداخلها كوب من الزبادي و الخل و الليمون ونقلبها جيدًا.
- ثم نضيف التوابل من الملح و الفلفل الأسود، الثوم البودر، والبصل البودر، السبع بهارات و الصويا صوص.
- نخلط جميع هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا.
- بعد ذلك نضع شرائح الدجاج داخل التتبيلة و نقلبها جيداً ونتركها لمدة 3 ساعات في الثلاجة.
- نضع طاسة على النار ونضع بداخلها القليل من الزيت على نار متوسطة حتى يسخن الزيت تماماً.
- ثم نقوم بوضع فاهيتا الدجاج على الزيت الساخن.
- نقوم بتشويح الدجاج جيدا في الزيت حتى يتغير لونه.
- نستمر في تقليب الدجاج حتى ينضج تماماً.
- نضيف عليها بعد ذلك الفلفل الالوان والبصلة المقطعة شرائح.
- نشوح كافة المكونات على نار متوسطة حتى يبدأ البصل يذوب قليلًا.
- نرفعها من على النار ونضيف عليها كوب الجبن الموتزاريلا ونقلبه مع الدجاج والخضروات جيدًا.
- نأتي بخبز التورتيلا أو اي خبز متواجد عندك ونضع بداخله فاهيتا الدجاج ونقوم باغلاق العيش.
- بعد ذلك نضع طاسة على النار ونضع عليها سندوتشات فاهيتا الدجاج لكي يتحمص من الجانبين.
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