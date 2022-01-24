بنصف كيلو من اللحمة المفرومة اعملى البفتيك الكداب بطريقة سهلة وسريعة

يعد البفتيك الكداب من الأكلات اللذيذة، التى يعشقها الكبار والصغار لطعمه المتبل الجميل، ويعتبر من الطرق الاقتصادية لعمل البوفتيك باللحمة المفرومة بدلاً من شرائح اللحمة والتى تعد عالية التكلفة، وكذلك لضمان تسويتها ويصبح من السهل على الأطفال أكلها بكل سهولة، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن الطرق الإقتصادية لعمله فى المنزل بكل سهولة ويكون زى الجاهز، لذا سوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير البفتيك الكداب بالتفصيل.

مكونات البفتيك الكداب

يتكون البفتيك الكداب من مكونات بسيطة وغير مكلفة فهيا بنا نتعرف عليها سوياً وهى كالتالي:

١/٢ كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

حبة كبيرة من البصل مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكارى.

١/٤ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من البقسماط المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من البيض.

للتغليف

١/٢ كوب من البقسماط.

٢ حبة كبيرة من البيض.

١/٢ كوب من الدقيق.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل البفتيك الكداب سهلة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

نحضر وعاء كبير ونضع به اللحمة المفرومة ونضيف عليها البصلة المفرومة وكوب البقسماط وربع كوباية الدقيق ونخلطهم مع بعض كويس. بعد ذلك نضيف اليهم بهارات اللحم والكارى والملح والفلفل الأسود ونعجنهم مع بعض كويس حتى بدتتداخل المكونات مع بعضها تماماً. ثم نقوم بتقسيم الخليط الى كور متوسطة الحجم، ونفردها زى شريحة البوفتك. نقوم بفردها على كيس ثلاجة بسمك مناسب، ونرصهم على طبق فويل ونضع بين الطبقات كيس ثلاجة او ورق زبدة. ثم ندخلهم الفريزر حتى يتماسكوا لمدة ساعة تقريباً. بعد ذلك نقوم بتجهيز خليط التغليف او الطبقة الخارجية ونحضر طبق عميق ونخفق فيه البيض وعليه الملح والفلفل الأسود والكمون. ونحضر طبقين طبق نحط فيه الدقيق وطبق نحط فيه البقسماط. بالتدريج نقوم بوض الشرائح فى الدقيق أولاً ثم فى البيض وبعد ذلك نغلفها بالبقسماط ونضغط عليها كويس وهكذا حتى ننتهى من الكمية كلها. نقوم بتسخين الزيت على النار للقلي ونقلي الشرائح على نار متوسطة حتى تنضج من الناحيتين. ثم نخرجها على مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. نضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد اللحم المفرومة

هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي:

مصدر للبروتين الأساسي ويعد من العناصر الغذائية المهمة. يحمى الجسم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائه على الزنك. يعمل على تعزيز ونمو العضلات. يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التى تساعد على الهضم. يساعد فى تحسين عمل الدورة الدموية. تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب.

فوائد البصل

يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: